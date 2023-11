Ani kropli przy mogile na Cmentarzu Centralnym

Na Cmentarzu Centralnym zostały zdemontowane krany, co utrudnia opiekę nad grobami. Fot. archiwum

Po Wszystkich Świętych wielu szczecinian powróciło na mogiły bliskich, aby uprzątnąć pomniki m.in. z opadających liści. Jakież było ich zdziwienie, gdy na Cmentarzu Centralnym zastali… suche krany.

Pan Dariusz z mamą odwiedził mogiłę ojca tydzień temu. Po zgrabieniu liści zamierzali umyć pomnik. Okazało się jednak, że na terenie nekropolii nie sposób wodą napełnić kanistra.

- Poszedłem do najbliższej studzienki, a tam zobaczyłem odkręcony kran. Pomyślałem, że zadziałali złodzieje. Poszedłem więc do następnej, przy kolejnym skrzyżowaniu cmentarnych alei. Ale i tam kranu nie było. Moją konsternację dostrzegł mężczyzna opiekujący się sąsiednim grobem. Okazało się, że tydzień wcześniej był w podobnej sytuacji. Bo już w weekend po Święcie Zmarłych administracja zamknęła cmentarne krany, uniemożliwiając czerpanie wody pielęgnującym mogiły. Nic nie tłumaczy takiego braku szacunku dla opiekunów grobów - nie krył irytacji pan Dariusz (dane do wiadomości redakcji).

Nie tylko odkręcone krany wzbudziły konsternację w naszym Czytelniku. Ale również…

- Przykry odór liści rozkładających się w

...