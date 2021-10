Aktor z kilkoma zawodami. Szczecinianin zagrał fotografa z okresu powstania warszawskiego

Z aktorem Marcinem WYPYCHEM, który w ten weekend wystąpi podczas festiwalu Euromusicdrama w szczecińskim Teatrze Kameralnym, rozmawia Monika GAPIŃSKA

- Skąd pomysł na to, by zostać aktorem?

- Już od najmłodszych lat interesowałem się sztuką, a konkretnie aktorstwem. W czasach szkoły podstawowej aktywnie uczestniczyłem w kole teatralnym i dzięki temu grałem w licznych spektaklach. Kiedy ukończyłem Liceum Ogólnokształcące nr 7, postanowiłem spróbować swoich sił w modelingu. Dzięki doświadczeniu, które zdobyłem przed obiektywem, coraz częściej zacząłem myśleć o zdawaniu do szkoły aktorskiej. Podczas moich pierwszych studiów, którymi była ekonomia na Uniwersytecie Szczecińskim, zdałem sobie sprawę z tego, że moim przeznaczeniem jest jednak płaszczyzna artystyczna. Po uzyskaniu tytułu licencjata z ekonomii postanowiłem przeprowadzić się do Warszawy i tam dalej rozwijać swoje pasje artystyczne. Brałem udział w licznych sesjach zdjęciowych, castingach do reklam oraz uczęszczałem na warsztaty teatralne do Akademii Sztuki i Kultury. Nauka była dla mnie zawsze ważna, dlatego mimo decyzji

...