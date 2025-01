ZWiK zakończył prace na ul. Narutowicza. Kiedy pojadą tędy tramwaje?

Do awarii wodociągu doszło 5 stycznia. Fot. Piotr Sikora

Zakończyły się prace związane z usuwaniem awarii wodociągu na ulicy Narutowicza w Szczecinie. - Woda płynie wymienioną rurą, zasypany jest wykop i przekazano spółce Tramwaje Szczecińskie pozytywne wyniki badania zagęszczenia gruntu - poinformował w piątek ZWiK. - Operator podjął jednak decyzję, że ruch tramwajowy na wyłączonym odcinku zostanie przywrócony dopiero za kilka dni.

Jak tłumaczy Hanna Pieczyńska ze ZWiK powodem jest oczekiwanie na odpowiednie stężenie betonu.

- Wszystko wskazuje na to, że komunikacja miejska wróci na stałe trasy dopiero w niedzielę - mówi. - Jest to działanie zapobiegawcze. Przypominamy, że do awarii doszło tuż przy torowisku. Takie działanie zabezpiecza infrastrukturę tramwajową przed ewentualnymi szkodami spowodowanymi osunięciem się gruntu. Ruch kołowy na prawym pasie zostanie udostępniony w przyszłym tygodniu. (K)