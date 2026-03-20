Zwiedzamy Kückenmühler. Sobota i pocztówka z przeszłości

Data publikacji: 20 marca 2026 r. 18:47
Jak wyglądał dawny Niemierzyn? Kto wybudował dwór z folwarkiem, przy którym w XIX wieku powstał jeden z najsłynniejszych zakładów opiekuńczo-wychowawczych dawnego Szczecina? Co stało się z jego wychowankami trakcie najczarniejszej z wojen? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań będzie można poznać w trakcie spaceru ph. „Zwiedzamy Kückenmühler".

Spacer został zaplanowany na najbliższą sobotę (21 marca). Wyruszy sprzed kościoła pw. Św. Kazimierza (ul. Broniewskiego 18) o godz. 12.

- Zapraszamy na pierwszy spacer po dawnym kompleksie Kückenmühler na Niemierzynie. Wszystkich mieszkańców oraz miłośników historii Szczecina. Podczas wspólnej wędrówki zobaczymy zachowane do dziś zabudowania przy ul. Broniewskiego i poznamy historię miejsca, które kiedyś było prawdziwym „miastem w mieście” - zachęcają organizatorki wydarzenia i pasjonatki dawnego Niemierzyna: Anna Koc oraz Beata Piechocka, przewodnicząca Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Jednak każdy może wesprzeć inicjatywę dalszych spacerów historycznych ph. „Zwiedzamy Kückenmühler", stawiając wirtualną kawę ich organizatorkom (buycoffee.to/historyczny.niemierzyn). ©℗

(an)

Czytaj także

