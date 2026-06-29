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ZUS na prawobrzeżu Szczecina w poniedziałek jest zamknięty

Data publikacji: 29 czerwca 2026 r. 10:33
Ostatnia aktualizacja: 29 czerwca 2026 r. 10:34
ZUS na prawobrzeżu Szczecina w poniedziałek jest zamknięty
Fot. Ryszard Pakieser  

Z powodu awarii sieci energetycznej oddział ZUS przy ul. A. Citroena 2 w Szczecinie w poniedziałek (29 czerwca) nie obsługuje klientów.

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- Bardzo przepraszamy za utrudnienia. Placówka przy ul. Matejki 22 pracuje normalnie i jak w każdy poniedziałek przyjmuje klientów do godz. 17:00. Jednocześnie zwiększyliśmy liczbę pracowników na sali obsługi klientów w siedzibie przy ul. Matejki - informuje Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego.

Instytucja przypomina, że sprawy w ZUS można załatwić przez internet, korzystając z portalu eZUS i aplikacji mZUS. Do dyspozycji klientów jest także infolinia – 22 560 16 00.

 (k)

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