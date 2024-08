Zrobione w Szczecinie - jakość i lokalny charakter

Marka ma lokalny charakter, a jej laureaci mają szansę na rozwój, większą rozpoznawalność, uznanie klientów. Są także obecni na wszystkich ważnych dla Szczecina wydarzeniach, od dwóch lat marka ma również swój festiwal.

W zacnym gronie marki „Zrobione w Szczecinie" jest już 120 podmiotów - lokalnych przedsiębiorców z małych, nawet jednoosobowych firm i tych, które załogi mają całkiem spore. Wyróżniają się wysoką jakością produktów lub usług, na dodatek kreują pozytywny wizerunek miasta. Także i ty możesz dołączyć do tego wyjątkowego zespołu - Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej czeka na nowe wnioski, ale zgłaszać się można tylko do końca sierpnia.

To już ósma edycja projektu „Zrobione w Szczecinie”, marka przyznawana jest bowiem od 2018 roku. Ten wyjątkowy certyfikat to wyróżnienie dla najciekawszych produktów i usług ze stolicy województwa i jej okolic. Projekt w imieniu miasta koordynuje Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej.

- Od tego czasu o to wyróżnienie starło się ponad 320 podmiotów, spośród których prawie 120 otrzymało możliwość posługiwania się znakiem w swojej ofercie - stwierdza Tomasz Klek, rzecznik prasowy Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej. - Certyfikat jest przyznawany przez Gminę oryginalnym szczecińskim produktom lub usługom wyróżniającym się wysoką jakością oraz kreującym pozytywny wizerunek miasta. Celem marki jest promowanie działań kreatywnych, gospodarczych i innowacyjnych. Poza tym certyfikat „Zrobione w Szczecinie” wzmacniania lokalną tożsamość i zwiększa lojalność klientów wobec szczecińskich marek.

O przyznanie marki dla produktów lub usług mogą występować przedsiębiorcy, instytucje i inne podmioty należące do Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, których produkty znajdują się na szczecińskim rynku przez co najmniej rok przed zgłoszeniem. Ocenie podlegają między innymi innowacyjność produktów i usług, wysoka jakość oraz ich lokalne dziedzictwo. Warto przypomnieć, że marka, do której - co za każdym razem z dumą podkreślamy - należy również „Kurier Szczeciński” ma charakter honorowy i nie przysługują z tego tytułu żadne gratyfikacje finansowe czy ulgi podatkowe. Jednak niewątpliwą korzyścią dla przedsiębiorców, wynikającą z przyznania znaku, jest możliwość udziału w działaniach promocyjnych prowadzonych w Szczecinie oraz możliwość umieszczenia logotypu marki w materiałach promocyjno-informacyjnych, a tym samym większa rozpoznawalność i uznanie odbiorców.

Nabór w tegorocznej edycji potrwa do 31 sierpnia. Wnioski o przyznanie marki można składać w formie elektronicznej pod adres mailowy: sekretariat@arms-szczecin.eu, przez stronę internetową www.zrobione.szczecin.eu lub w biurze Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej pod adresem: ul. Niemierzyńska 17A, 71 - 441 Szczecin, (II piętro), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Marka Zrobione w Szczecinie”. Dodatkowe informacje udzielane są także telefonicznie pod nr 91 333 97 70.

Szczegóły projektu oraz lista dotychczasowych laureatów jest dostępna na stronie: https://zrobione.szczecin.eu

(K)