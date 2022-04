Zrób zdjęcie i wygraj. Czekamy na najpiękniejsze magnolie!

Coraz ładniejsza pogoda to znak, że wiosna zawitała do nas na dobre. Przyroda działa w swoim rytmie. Po krokusach w wiosennym pejzażu teraz cieszymy się kwitnącymi magnoliami. W związku z tym mamy dla naszych Czytelników kolejny konkurs fotograficzny!

Jej imieniem nazwano w Szczecinie przedszkole, osiedle mieszkaniowe, biuro nieruchomości, rajd samochodowy, turniej tańca, a także nagrodę dla kobiet biznesu. Jest też w naszym województwie kilka ośrodków wczasowych noszących to imię. Na terenie Szczecina i okolic spotkać można sześć gatunków magnolii – m.in.: pośrednią, gwiaździstą, kobus, purpurową.

Magnolia otrzymała nazwę od nazwiska Pierre’a Magnola, XVII-wiecznego francuskiego botanika. To jedna z pierwszych roślin kwiatowych, jaka pojawiła się na Ziemi.

Nie tylko cieszy oczy swym pięknym wyglądem. Ma też kilka zastosowań, o których nie wszyscy wiedzą. Roślinę wykorzystuje się w produkcji kosmetyków ze względu na jej piękny zapach, nadaje ona skórze gładkość oraz miękkość. Na Dalekim Wschodzie liście magnolii japońskiej używane są jako przyprawa do ryżu, ale też za przysmak uważane są jej marynowane płatki. Niektóre gatunki magnolii posiadają właściwości lecznicze (magnolia lekarska) – zarówno pączki, jak i kora tej rośliny. Najważniejsze składniki aktywne to związki, które mają właściwości uspokajające, przeciwlękowe, przeciwdepresyjne oraz działanie przeciwutleniające. Preparaty z magnolii mogą być stosowane przez astmatyków i alergików.

W Szczecinie te egzotyczne drzewa były sadzone jeszcze przed wojną. Na przykład magnolie przy al. Wojska Polskiego mają ok. 80-100 lat (ich wiek jest przedmiotem badań pracowników ZUT). Są więc bardzo stare, a wciąż pięknie kwitną. „Kurier Szczeciński” już w marcu 1971 roku zachwycał się właśnie tymi drzewami – i przewidywał, że Szczecin stanie się miastem magnolii.

Właśnie dlatego, że nadal tak uważamy, mamy dla Państwa propozycję konkursu, w którym nagrodami będą oczywiście sadzonki magnolii ufundowane przez „Rajski Ogród”. Spacerując po Szczecinie i po innych zakątkach naszego województwa, zachęcamy do robienia zdjęć tych pięknych roślin i przysyłania fotografii do naszej redakcji. Na zdjęcia czekamy do 8 maja – następnie rozpoczniemy głosowanie, w którym sami Czytelnicy będą mogli wybrać trzy najładniejsze ich zdaniem zdjęcia. Dodatkowo swojego faworyta wybierze redakcyjne jury. Wszystkie zwycięskie zdjęcia opublikujemy w naszej gazecie i w serwisie 24kurier.pl.

Należy wysłać zdjęcie w zapisie cyfrowym (wielkość do 5 MB) na adres: konkurs@24kurier.pl. Każdy autor może przesłać maksymalnie jedną fotografię z krótkim opisem lub historią związaną np. z miejscem lub okolicznościami, w których powstało zdjęcie. Należy podać także imię, nazwisko, telefon kontaktowy. Zdjęcia można również załączyć w komentarzu pod specjalnym postem na naszym redakcyjnym profilu na Facebooku. Zapraszamy!

(ab)