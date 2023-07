Żołnierze ochotnicy złożyli przysięgę przy hali NETTO ARENA [GALERIA, FILM]

Fot. Ryszard Pakieser

Prawie stu czterdziestu ochotników Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, w tym wiele pań, złożyło przysięgę wojskową przy szczecińskiej hali NETTO ARENA.

Przysięga wieńczy służbę elewów, którzy odbyli 27-dniowe szkolenie podstawowe w 12 Brygadzie Zmechanizowanej. Po zakończeniu szkolenia nowi żołnierze mogą kontynuować wojskowe szkolenie specjalistyczne, które trwa do 11 miesięcy, aby zostać żołnierzami zawodowymi. Mogą też przejść do rezerwy aktywnej lub pasywnej. Każdy, kto chce wstąpić do 12 Brygady Zmechanizowanej, może wziąć udział w konsultacjach, która odbywają się w każdy wtorek (start: g. 8 przy bramie wejściowej jednostki wojskowej przy al. Wojska Polskiego 250). Funkcjonuje też infolinia: 800 180 110.

