Zniszczył elewacje dwóch budynków. Wpadł na gorącym uczynku

Jeden z dwóch pomazanych przez 45-latka bloków przy ul. K. Wielkiego. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Policjanci ze Stargardu otrzymali zgłoszenie od jednej z mieszkanek miasta, że nieznany jej mężczyzna niszczy elewację budynku, malując po niej farbą w spreju. Budynek był niedawno przez spółdzielnię odnawiany. Bohomazy pojawiły się więc na zupełnie nowej elewacji.

Funkcjonariusze natychmiast udali się we wskazane miejsce, gdzie zauważyli mężczyznę odpowiadającego podanemu przez kobietę opisowi. Na miejscu pojawiła się również zgłaszająca, która potwierdziła, że ujęty 45-latek jest sprawcą zniszczenia mienia oraz wskazała miejsca, które zostały pomalowane.

– Mężczyzna przyznał się do popełnionego czynu i został zatrzymany – informuje asp. Wojciech Jędrych, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. – Na komendzie usłyszał dwa zarzuty zniszczenia mienia poprzez pomalowanie elewacji dwóch budynków. Dzięki odważnej i odpowiedzialnej postawie zgłaszającej oraz szybkiej reakcji policjantów amator graffiti nie pozostanie bezkarny.

Policja zachęca do tego, by wzorem mieszkanki reagować na przypadki łamania prawa.

– Każda informacja może pomóc w szybkim zatrzymaniu sprawców – dodaje aspirant Jędrych. ©℗

(w)

