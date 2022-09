Zmodernizują zabytkowy pałac w Buku. Inwestycja za prawie trzy miliony

Dyrektor Książnicy Pomorskiej w Szczecinie Lucjan Bąbolewski podpisał niedawno z wykonawcą, firmą Budownictwo Ogólne, Handel‑Usługi Iwona Wielowieyska, umowę na modernizację zabytkowego pałacu Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Buku (gmina Przybiernów). Koszt inwestycji to prawie trzy miliony złotych.

Późnorenesansowy pałac rodziny Flemingów należy do biblioteki od 1990 roku. Jest cennym zabytkiem o dużym znaczeniu historycznym dla Pomorza Zachodniego. Pełni rolę m.in. biblioteki i ośrodka szkoleniowego.

– Obecnie w związku z niezadowalającym stanem technicznym budynek pałacu został częściowo wyłączony z eksploatacji – informuje Książnica Pomorska. – Projekt remontu zakłada wymianę konstrukcji drewnianej więźby i poszycia dachowego oraz ocieplenie poddasza, by zachować historyczną konstrukcję gmachu. Planowany jest także zakup schodołazu, który umożliwi dostęp do wyższych kondygnacji obiektu osobom z niepełnosprawnościami. Dzięki inwestycji zostaną zapewnione odpowiednie warunki do przechowywania znajdujących się w nim cennych zbiorów bibliotecznych oraz realizacji oferty kulturalno-edukacyjnej i szkoleniowej biblioteki skierowanej do grup z obszaru województwa zachodniopomorskiego.

Książnica zapowiada, że część zabytku zostanie udostępniona turystom do zwiedzania, co podniesie potencjał turystyczny i kulturowy makroregionu.

Koszt inwestycji wyniesie ponad 2,8 mln zł. Modernizację wesprze środkami unijnymi Urząd Marszałkowski kwotą 1 640 166,56 zł z funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020. Inwestycja zostanie także dofinansowana przez Województwo Zachodniopomorskie kwotą 1 241 582,40 zł. Przewidywany czas wykonania prac to 270 dni.

(ek)