Zmiany w regulaminie SBO. Otwarte spotkanie konsultacyjne

Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Na otwarte spotkanie konsultacyjne na temat zmian w regulaminie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego zaprasza magistrat. Spotkanie odbędzie się w środę 20 listopada o godz. 17 w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin przy placu Armii Krajowej.

Do 5 grudnia trwają konsultacje nowego regulaminu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Wśród proponowanych zmian są m.in.: rezygnacja z projektów zielonego SBO na rzecz projektów ogólnomiejskich (80 proc. środków przeznaczone na projekty lokalne i 20 proc. na projekty ogólnomiejskie), umożliwienie składania projektów na terenach spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej i terenów Skarbu Państwa, wprowadzenie szczegółowej procedury weryfikacyjnej, wprowadzenie minimalnej liczby 50 głosów dla projektów zwycięskich, zmiana trybu odwoławczego.

Dodatkowo, choć nie będzie to częścią regulaminu, konsultowany będzie nowy podział obszarów lokalnych. Propozycja zakłada zawężenie ilości obszarów z 22 do 15, co zwiększy pulę środków dla każdego z obszarów i umożliwi mieszkańcom zgłaszanie projektów o większej wartości. Projekt regulaminu oraz formularz konsultacyjny, za pomocą którego należy zgłaszać opinie i uwagi są dostępne na stronie: konsultuj.szczecin.pl

Uwagi i wnioski można składać: za pomocą poczty elektronicznej, poprzez przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego na adres e-mail: jbaranows@um.szczecin.pl lub w wersji papierowej – osobiście w Urzędzie Miasta Szczecin przy placu Armii Krajowej 1, poprzez wrzucenie wypełnionego formularza konsultacyjnego do urny umieszczonej w przedsionku przy wejściu prezydenckim (środkowe skrzydło Urzędu) lub filii Urzędu Miasta Szczecin albo za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poprzez wysłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.

(K)