Zmiany w Radzie Powiatu Stargardzkiego. Cztery osoby w zarządzie

Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

O dwie nowe osoby powiększył się zarząd powiatu stargardzkiego. Na pierwszej sesji po wakacjach, większością głosów radni zdecydowali, że do zarządu dołączą Michał Bryła i Jacek Mysiorek.

Zarząd powiatowy zasilił Michał Bryła, dotychczas przewodniczący Rady Miejskiej w Stargardzie. Czwartym członkiem zarządu został 57-letni Jacek Mysiorek, dotychczasowy sekretarz gminy Stara Dąbrowa, wcześniej pracujący w Urzędzie Gminy w Dolicach i w urzędzie skarbowym. Poza nimi powiatem rządzą Iwona Wiśniewska, starosta i wicestarosta Marek Stankiewicz.

Zmiany personalne są wynikiem porozumienia Platformy Obywatelskiej i stowarzyszenia Stargard XXI, które w radzie powiatu stargardzkiego mają większość.

43-letni Michał Bryła zrezygnował z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Stargardzie, a także z pracy w Urzędzie Marszałkowskim. Wrócił pracować na rzecz powiatu, gdzie kilkanaście lat wcześniej był zastępcą dyrektora wydziału zamówień publicznych i inwestycji. Obu panów rekomendowała do zarządu starosta. Nie wszyscy byli zgodni co do tego, że potrzebne są w nim aż cztery osoby.

– Zarząd składał się do tej pory z trzech osób i dobrze sobie radził – oponował Ireneusz Rogowski, przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość. – Poszerzenie składu o kolejną osobę jest zaspokojeniem politycznych i osobistych ambicji, które będą podatników kosztować około ćwierć miliona złotych rocznie.

Klub PiS zagłosował przeciwko obu kandydatom. Uchwała przeszła jednak większością głosów. W zarządzie powiatu KO ma dwóch przedstawicieli (Marek Stankiewicz i Jacek Mysiorek), tyle samo ugrupowanie KR KWW Rafała Zająca (Iwona Wiśniewska, Michał Bryła).

W konsekwencji zmiany czekają też stargardzką radę miejską, które będzie wybierać nowego przewodniczącego. Do grona rajców, po rezygnacji z mandatu przez Michała Bryłę, wejdzie Katarzyna Mądrowska.

(w)