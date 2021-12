Zmiany od 12 grudnia. Więcej pociągów w regionie

Dodatkowe połączenia ze Szczecina do Koszalina przez Goleniów, port lotniczy i Kołobrzeg, uruchomienie trzeciej pary pociągów Darłowo – Słupsk – Darłowo, łatwiejszy dojazd z Białogardu do Kołobrzegu w weekendy – takie udogodnienia przyniesie korekta rozkładu jazdy wprowadzana od 12 grudnia. A od wiosny 2022 r. planowane są kolejne nowości, które usprawnią komunikację z sąsiednimi województwami – bezpośrednie połączenie Szczecin – Chojnice, dodatkowy kurs ze Szczecinka do Słupska i z powrotem, a także oczekiwane przez pasażerów zmiany godzin kursowania pociągów na trasie Szczecin – Wałcz – Piła.

Decyzję o rozszerzeniu zakresu kolejowych przewozów pasażerskich podjął Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, przeznaczając na ten cel dodatkowo 2,7 mln zł. W przyszłym roku województwo rezerwuje na rekompensaty dla operatora przewozów, spółkę POLREGIO, w sumie aż 116 mln zł. Zwiększenie puli środków ma na celu poprawę oferty przewozowej – większą częstotliwość na wybranych trasach, wydłużenie relacji (np. Gryfice – Kołobrzeg i Szczecin – Kołobrzeg do Koszalina), a także zupełnie nowe połączenia.

Korekty w siatce połączeń od niedzieli

– To odpowiedź na potrzeby mieszkańców i środowiska. Kolej jest najbezpieczniejszym i najbardziej ekologicznym środkiem transportu – podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Pomorze Zachodnie dysponuje najnowocześniejszym w kraju taborem do przewozów regionalnych, kupujemy kolejne pociągi hybrydowe i chcemy, by jak najlepiej służyły pasażerom, były punktualne i kursowały z odpowiednią częstotliwością. Stąd zmiany rozkładu jazdy i systematyczne zwiększanie nakładów na organizację przewozów – dodaje marszałek.

Korekty w siatce połączeń regionalnych zostaną wprowadzane w niedzielę, 12 grudnia, o północy. Ten termin wprowadzenia nowych rocznych rozkładów jazdy obowiązuje w całej Europie. Ważne zmiany dotyczą m.in. relacji Szczecin – Stargard – Łobez – Świdwin – Białogard – Koszalin, gdzie pojawią się dodatkowe weekendowe połączenia oraz nowy pociąg, odjeżdżający ze Szczecina do Łobza o godz. 21.50. Udogodnienia dla pasażerów obejmą również połączenia Szczecin – Kołobrzeg – Koszalin. Dzięki wydłużeniu relacji części pociągów do Koszalina będzie łatwiej dojechać do tego miasta z Nowogardu, Gryfic, Trzebiatowa, a z Koszalina – na lotnisko i do stolicy regionu. Łatwiej będzie też dotrzeć z Kołobrzegu do Koszalina (sześć pociągów dziennie) i z powrotem (pięć połączeń).

Zredukowane zostaną połączenia, które cieszyły się małym zainteresowaniem

Następna dobra informacja to uruchomienie trzeciej pary pociągów relacji Darłowo – Słupsk – Darłowo. Wprowadzone zostaną także istotne zmiany w relacji Szczecin – Piła. Od 13 grudnia zredukowane zostaną połączenia, które cieszyły się małym zainteresowaniem, ale w marcu nastąpi oczekiwana przez pasażerów korekta godzin kursowania pociągów. Pierwszy codzienny pociąg z Piły do Szczecina będzie ruszał około godz. 6, co ułatwi dojazdy do pracy i szkoły, m.in. mieszkańcom Wałcza i Kalisza Pomorskiego. Natomiast ostatni codzienny pociąg ze Szczecina do Piły przez Wałcz będzie odjeżdżał około godz. 16.40.

Te korekty przygotowywane są w porozumieniu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Natomiast we współpracy z Zarządem Województwa Pomorskiego planowane jest uruchomienie bezpośredniego połączenia Szczecin – Chojnice przez Stargard, Drawsko Pomorskie, Złocieniec, Czaplinek, Szczecinek, Czarne i Człuchów. Ponadto przewiduje się uruchomienie nowej pary pociągów na trasie Szczecinek – Słupsk przez Biały Bór i Miastko.

Propozycje zmian w rozkładzie jazdy mogą składać również pasażerowie. Formularz kontaktowy dostępny jest na stronie internetowej Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

(KSz)