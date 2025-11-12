Zmiany na placu Adamowicza

Siedziska są remontowane. For. Piotr SIKORA

Trwają prace remontowe na jednym ze śródmiejskich placów. Wymieniane i malowane są ławki. Zakres prac – jak podaje Kacper Reszczyński z ZDiTM – obejmuje wymianę deski kompozytowej oraz odnowienie powłoki malarskiej ławek.

W ubiegłym tygodniu media społecznościowe obiegły zdjęcia uszkodzonych ławek z opisem dotyczącym rzekomego aktu wandalizmu. Sprawę nagłośnił radny Przemysław Słowik. Okazało się jednak, że zerwane deski nie były efektem działania wandali, ale jednym z etapów prowadzonego remontu.

(aj)

