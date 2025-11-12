Środa, 12 listopada 2025 r. 
Zmiany na placu Adamowicza

Data publikacji: 12 listopada 2025 r. 06:55
Ostatnia aktualizacja: 12 listopada 2025 r. 10:50
Zmiany na placu Adamowicza
Siedziska są remontowane. For. Piotr SIKORA  

Trwają prace remontowe na jednym ze śródmiejskich placów. Wymieniane i malowane są ławki. Zakres prac – jak podaje Kacper Reszczyński z ZDiTM – obejmuje wymianę deski kompozytowej oraz odnowienie powłoki malarskiej ławek.

W ubiegłym tygodniu media społecznościowe obiegły zdjęcia uszkodzonych ławek z opisem dotyczącym rzekomego aktu wandalizmu. Sprawę nagłośnił radny Przemysław Słowik. Okazało się jednak, że zerwane deski nie były efektem działania wandali, ale jednym z etapów prowadzonego remontu. 

(aj)

Komentarze

Była szczecinianka
2025-11-12 10:30:27
Jaki radny takie wiadomości. Ważna dieta a nie informacje o pracach jest.
Huk
2025-11-12 10:29:04
Czy Adamowicz ,podobnie jak Kulczyk,żyje gdzieś spokojnie ?
Mieszkaniec
2025-11-12 09:01:40
A kto odnowi ścieżkę rowerową po ktorej jeździ samochód?
Beton
2025-11-12 08:57:52
beton w głowie to i beton na chodniku.
Roman
2025-11-12 08:43:10
Kto to jest Adamowicz ?????
Info
2025-11-12 08:39:55
Zgodnie z definicją, fake news to wpis, w którym przekazane dane okazują się nieprawdziwe.
Remont ?!
2025-11-12 08:18:30
Co ten biały samochód robi na równej ścieżce rowerowej ?!kto zapłaci za ewentualne zniszczenia nawierzchni ?!

