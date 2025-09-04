Czwartek, 04 września 2025 r. 
Porządkowanie miejskiej przestrzeni. Dom Sąsiedzki, uchwała krajobrazowa i zmiany w centrum

Data publikacji: 04 września 2025 r. 12:42
Ostatnia aktualizacja: 04 września 2025 r. 12:43
Fot. Dariusz GORAJSKI  

Dom Sąsiedzki „Na Głębokiem”, uchwała krajobrazowa, nowa zabudowa w centrum miasta – te tematy zdominowały środowe posiedzenie Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa Rady Miasta Szczecin. Zwłaszcza druga i trzecia kwestia są ważne dla rozwoju miasta.

Dom Sąsiedzki „Na Głębokiem”, pełniący funkcję małego domu kultury, integrujący lokalną społeczność – to pomysł Rady Osiedla Głębokie-Pilchowo. Nowe przedsięwzięcie miałoby działać na pustym od 10 lat piętrze budynku przy ul. Pogodnej 49, w którym na parterze znajduje się filia biblioteki.

– Ten budynek jest przepięknie usytuowany na środku naszego osiedla – opowiadała Iwona Trzaska z Rady Osiedla Głębokie-Pilchowo. – A my mieszkamy na obrzeżach miasta. Mamy ograniczony dostęp do kultury, zajęć. Trudno się stąd wydostać, zwłaszcza starszym osobom. 30 proc. mieszkańców osiedla Głębokie, ok. 300 osób, to osoby w wieku emerytalnym.

Dom Sąsiedzki miałoby prowadzić stowarzyszenie powołane specjalnie do tego zadania. Choć radnym generalnie pomysł się podoba, to przekazali oni pomysłodawcom, że najpierw powinni zarejestrować stowarzyszenie – a dopiero potem radni i urzędnicy zdecydowaliby, czy przekazać mu piętro w budynku przy ul. Pogodnej.

Anna Szotkowska, wiceprezydent Szczecina, podkreśliła, że miasto nie zdecydowało się dotąd na sprzedaż tego lokalu – co oznacza, że sprawa pozostaje otwarta.

Kolejny temat: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Centrum – plac Adamowicza”. Dokument obejmuje obszar o powierzchni ok. 1,53 ha, ograniczony: pl. Lotników i ul. Małopolską, al. Wyzwolenia, pl. Żołnierza Polskiego, ul. Edmunda Bałuki i ul. Kaszubską. 

Miasto chce sprzedać pawilon po prawej stronie – patrząc od strony placu Lotników – w którym obecnie znajduje się m.in. chętnie odwiedzana przez mieszkańców śródmieścia filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, a w której w czasach PRL-u działał Pewex. Docelowo mają tam powstać budynki o wysokości takiej jak okoliczne kamienice, czyli co najmniej czterokondygnacyjne. Zapewne będą to mieszkania plus usługi na parterze. W tej chwili nie wiadomo jeszcze, gdzie zostanie przeniesiona filia MBP.

Zabytkowa mozaika, która się tam znajduje, ma zostać zachowana i wyeksponowana.

Właściciel pawilonu po drugiej stronie ma już prawomocną zgodę na budowę, przekazali w środę urzędnicy. ©℗

(as)

Więcej na ten temat w czwartkowym „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 4 września 2025 r.
