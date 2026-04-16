Zmiany na liniach autobusowych 59 i 524

W związku z planowanym rozpoczęciem prac przy przebudowie przejazdu kolejowego w ciągu ul. Świętojańskiej z dniem 17 kwietnia (dla linii 524 od nocy 17/18 kwietnia) na okres około półtora tygodnia wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu linii 59 i 524.

Autobusy linii 59 między przystankami „Grochowa” i „Zajezdnia Golęcin” w obu kierunkach kursować będą objazdem przez ul. Strzałowską. Nie będą przez tę linię obsługiwane przystanki „Świętojańska” i „Paproci”. Uruchomione zostaną przystanki „Golęcino Szpital”, „Strzałowska Wiadukt” (na żądanie, tylko w kierunku Plac Rodła) i „Strzałowska”, wspólne z linią 58.

Autobusy linii 524 na kursie Police Zajezdnia/Police Jasienica Pętla – Pomorzany Dobrzyńska (przez ul. Wiszesława) między przystankami „Grochowa” i „Zajezdnia Golęcin” kursować będą objazdem przez ul. Strzałowską. Nie będą przez tę linię obsługiwane przystanki „Świętojańska” i „Paproci”. Uruchomione zostaną przystanki „Golęcino Szpital”, „Strzałowska Wiadukt” i „Strzałowska”, wspólne z linią 58.

(d)

