Kolejna tablica informacji pasażerskiej. Trwają testy urządzenia

Stargardzki system DIP jest sukcesywnie rozbudowywany. Fot. Wioletta Mordasiewicz

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w Stargardzie został rozbudowany o kolejne urządzenie. Elektroniczny wyświetlacz pojawił się na przystanku przy ul. Szczecińskiej, w pobliżu Domu Kultury Kolejarza. Obecnie trwa etap testów oraz konfiguracji tablicy.

Jak informują przedstawiciele miejskiego przewoźnika, urządzenie jest przygotowywane do pełnego uruchomienia.

- Trwają prace konfiguracyjne związane z włączeniem go do systemu informacji pasażerskiej funkcjonującego w naszym mieście - wyjaśnia Michał Padiasek, zastępca kierownika Działu Serwisu. - Tablica zostanie uruchomiona po pozytywnym zakończeniu testów.

Tablice Dynamicznej Informacji Pasażerskiej mają ułatwić podróżowanie komunikacją miejską. Dzięki nim osoby oczekujące na autobus mogą sprawdzić rzeczywisty czas przyjazdu pojazdu na przystanek. System uwzględnia ewentualne opóźnienia spowodowane natężeniem ruchu czy innymi utrudnieniami w mieście. Działa to dzięki integracji z systemem GPS zamontowanym w autobusach. Wyświetlacze pokazują faktyczny czas przyjazdu pojazdu wynikający z jego aktualnego położenia, a nie jedynie dane z rozkładu jazdy.

Jak podkreśla Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Stargardzie, system wpływa na sprawniejsze funkcjonowanie transportu publicznego i zapewnia pasażerom wiarygodne informacje podczas codziennych podróży, niezależnie od tego, czy są to osoby pracujące, turyści, dzieci, seniorzy czy osoby z niepełnosprawnościami.

- To urządzenie będzie bardzo przydatne - komentuje Norbert Śliwa, dyrektor Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie. - W naszej placówce działa wiele organizacji pozarządowych, które skupiają m.in. osoby starsze czy z niepełnosprawnościami.

Tablice Dynamicznej Informacji Pasażerskiej działają już w kilku punktach miasta. Można je znaleźć m.in. na przystankach przy ulicy Czarnieckiego - Plac Wolności, Szczecińskiej - Słonecznej, Kazimierza Wielkiego, na pętli Moniuszki oraz przy I Liceum Ogólnokształcącym na ul. Staszica. Wyświetlacze funkcjonują także w Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym oraz na parkingu Park&Ride.

Po montażu nowej tablicy przy ul. Szczecińskiej liczba urządzeń systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w Stargardzie wzrosła do dziesięciu. ©℗

