Zmiany na liniach 6 i 102

Fot. Anna Gniazdowska

W związku z pracami prowadzonymi przez Tramwaje Szczecińskie we wtorek 29 października od godziny 7.30 do godziny 9.30 nastąpi zamknięcie dla ruchu tramwajowego odcinka trasy od Zajezdni Golęcin do Gocławia. Czasowej zmianie ulegnie trasa kursowania linii 6 i 102.

Jak informuje ZDiTM, tramwaje linii 6 będą kursowały na skróconej trasie od Filharmonii do Zajezdni Golęcin. Linia autobusowa 102 zostanie wydłużona i będzie kursowała z Gocławia po trasie linii tramwajowej 6 do Zajezdni Golęcin. Na wydłużonej trasie będą obowiązywać istniejące przystanki tramwajowe. Przystankiem końcowym dla tej linii będzie przystanek „Zajezdnia Golęcin” (40221) wspólny z liniami 59, 99, 523, 525.

(K)