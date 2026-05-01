Zmiany na autobusowej pętli na prawobrzeżu Szczecina

Data publikacji: 01 maja 2026 r. 12:02
Ostatnia aktualizacja: 01 maja 2026 r. 12:02
Zmiany na autobusowej pętli na prawobrzeżu Szczecina
Od 1 maja zmieniło się funkcjonowania komunikacji miejskiej na pętli „Jezierzyce” (linie 72 i 79).

Dotychczasowy przystanek „Jezierzyce” (nr 81911), zlokalizowany na wysokości posesji Topolowa 56A, pełni teraz rolę przystanku dla wysiadających i otrzymał numer 81912. W rejonie skrzyżowania ulic Topolowej i Mostowej uruchomiony został nowy przystanek „Jezierzyce” (nr 81911), który pełni rolę przystanku dla wsiadających.

- Dłuższy postój autobusów na przystanku dla wysiadających możliwy jest w przypadku braku wystarczającej ilości miejsca na przystanku dla wsiadających - informuje Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Jednocześnie nastąpiła korekta godzin odjazdów wybranych kursów. Wprowadzony został także nowy rozkład jazdy linii 79 obowiązujący 24 grudnia (Wigilia).

 (k)

