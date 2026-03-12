Przesunęli obowiązek aktywacji cyfrowego biletu komunikacji miejskiej w Szczecinie

Fot. Piotr Sikora

Nie od 1 kwietnia a od 1 lipca 2026 r. ma wejść w życie obowiązek aktywacji biletów zakupionych w aplikacji na telefonie komórkowym po wejściu do tramwaju lub autobusu szczecińskiej komunikacji miejskiej.

REKLAMA

- Pasażerowie komunikacji będą mieli więcej czasu na zapoznanie się ze zmianami. Wdrożenie systemu w okresie wakacyjnym pozwoli pasażerom spokojnie zapoznać się z nowym sposobem aktywacji biletów poprzez zeskanowanie kodu QR lub wpisanie numeru taborowego pojazdu - wyjaśnia Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Już od marca w pojazdach pojawiają się nalepy z kodami QR i numerami taborowymi. Na razie nie można z nich jednak korzystać.

Dotychczas pasażerowie kupowali w aplikacji bilet, który od razu był skasowany i aktywny. Od 1 lipca będą oni mogli kupić w aplikacjach na telefon bilet wcześniej, w domu czy na przystanku na zapas.

- Ważne, żeby po wejściu do pojazdu zakupiony bilet aktywować. Należy wówczas otworzyć zakupiony wcześniej bilet i w wyznaczonym miejscu wpisać ręcznie numer taborowy lub zeskanować kod QR widniejący na nalepach znajdujących się w pojeździe - instruuje Kacper Reszczyński.

Quiz Jak dobrze znasz szczecińską komunikację miejską? Sprawdź swoją wiedzę na temat szczecińskich tramwajów i autobusów oraz tras, po których kursują i obowiązujących w nich biletów. Rozpocznij Quiz

Bilet, którego czas ważności się jeszcze nie skończyła i został już wcześniej aktywowany pozostaje ważny w kolejnym pojeździe bez konieczności ponownej aktywacji. W każdym pojeździe nalepy mają się pojawić nad drzwiami wejściowymi, naprzeciwko wejścia do pojazdu oraz w innym dowolnym miejscu, dostępnym dla pasażerów.

- Pasażerowie muszą dokonać aktywacji niezwłocznie po wejściu do pojazdu. Kontrolerzy biletowi po rozpoczęciu kontroli biletowej będą blokowali zakup i aktywowanie biletów w danym pojeździe. Próba aktywowania biletu poprzez wpisanie innego numeru taborowego niezgodnego z numerem pojazdu, w którym pasażer się znajduje, będzie widoczna dla kontrolerów i będzie podstawą do wystawienia mandatu - ostrzega pracownik ZDiTM.

(k)

Sonda

Czy w szczecińskiej komunikacji miejskiej bilety kupione w aplikacji mobilnej powinny być dodatkowo potwierdzane zeskanowaniem kodu QR lub wpisaniem numeru taboru? tak nie nie mam zdania Głosuj

REKLAMA