Zmiana w szpitalu na Pomorzanach. Do Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej innym wejściem

W szpitalu na szczecińskich Pomorzanach rozpoczął się remont wejścia do jednego z budynków. Dlatego od poniedziałku (19 września), żeby się dostać do siedziby tamtejszego Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej - Pracowni Tomografii Komputerowej i Pracowni USG, trzeba skorzystać z innego przejścia.

Do budynku H dostać się teraz można: z prawej strony ściany frontowej tego budynku, wejście z parteru, na prawo do windy i na I piętro; lub przez budynek F, tuż obok z prawej strony – pod daszkiem podjazdu dla karetek, przez automatycznie rozsuwane drzwi, przejście przez Chirurgiczną Izbę Przyjęć, w lewo do windy, wjazd na I piętro.

Zakończenie prac remontowych planowane jest na koniec września.

(sag)