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Zmiana organizacji ruchu na ul. Warcisława będzie później

Data publikacji: 13 czerwca 2026 r. 12:07
Ostatnia aktualizacja: 13 czerwca 2026 r. 13:17
Zmiana organizacji ruchu na ul. Warcisława będzie później
Fot. Alan Sasinowski  

Od północy w sobotę na ul. Warcisława w Szczecinie z powodu remontu wiaduktu w jego rejonie miał obowiązywać ruch wahadłowy, ale po południu samochody jeździły tam normalnie. Spotkaliśmy jednego z pracowników firmy, która ma wykonać remont wiaduktu, i powiedział, że zmiana organizacji ma zostać wdrożona w sobotę, tylko że później niż planowano. Przypominamy, że ruch pojazdów w zależności od etapów remontu odbywać się będzie jezdnią wschodnią lub zachodnią pod wiaduktem. Sygnalizacja świetlna na tarczy skrzyżowania ul. Warcisława z ul. Orzeszkowej została przełączona na tryb świateł żółtych migających.

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(as)

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