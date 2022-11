Zmiana godzin przyjęć interesantów. Do NFZ dłużej w poniedziałek

Już nie w środy, a w poniedziałki Zachodniopomorski Oddział NFZ będzie przyjmował interesantów do godz. 18. Zmiana obowiązuje od 28 listopada i dotyczy siedziby głównej tej instytucji - przy ul. Arkońskiej w Szczecinie.

- Od 28 listopada 2022 r. zmieniamy godziny pracy Sali Obsługi Klientów w siedzibie głównej ZOW NFZ, przy ulicy Arkońskiej 45 w Szczecinie - poinformowała Marta Siłakowska z Zespołu Komunikacji Społecznej i Promocji Zachodniopomorskiego OW NFZ. - W poniedziałki sala będzie czynna od godz. 8:00 do 18.00, w pozostałe dni tygodnia od 8.00 do 16.00.

Ale uwaga - biletomaty w salach obsługi NFZ wydają ostatni bilet 10 minut przed końcem dnia pracy.

Sala obsługi klientów w Delegaturze ZOW NFZ w Koszalinie także jest czynna w poniedziałki do 18.00, a w pozostałe dni tygodnia do 16.00.



Obsługa klientów ZOW NFZ w punkcie obsługi w Szczecinie-Zdrojach pozostaje bez zmian. Tutaj praca Funduszu dostosowana jest do godzin przyjęć klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w tym budynku Fundusz się mieści. Przy ul. Citroena klienci są obsługiwani w poniedziałki od godz. 8.00 do 16.00, a od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

W ZOW NFZ można: uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ, potwierdzić Profil Zaufany, podpisać umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, zweryfikować ubezpieczenie zdrowotne, potwierdzić zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, uzyskać podstawowe informacje w sprawach związanych z działalnością NFZ (w tym o leczeniu uzdrowiskowym, Narodowym Programie Szczepień i aktualnych wytycznych związanych z zapisem na szczepienia), uzyskać informacje o bezpłatnych badaniach profilaktycznych oraz świadczeniach NFZ związanych z profilaktyką.

(sag)