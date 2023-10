Zmiana czasu na kolei. Pociągi staną na godzinę

Ze względu na zmianę czasu niektóre pociągi w nocy z soboty na niedzielę będą miały dodatkowy godzinny postój. Fot. archiwum

W nocy z soboty na niedzielę czeka nas kolejna zmiana czasu z letniego na zimowy. Oznacza to, że tak jak w 70 krajach na świecie, przestawimy zegary z godziny 3 na 2. W tym czasie pociągi PKP Intercity zatrzymają się na najbliższej stacji na godzinę. Przed podróżą warto więc sprawdzić rozkłady jazdy, aby dotrzeć do celu podróży zgodnie z planem.

Lista pociągów PKP Intercity, kursujących w nocy 28 na 29 października, które będą miały dodatkowy godzinny postój, zawiera 13 pozycji. Aż 6 z nich to pociągi, których trasa częściowo prowadzi przez nasz region.

Pierwszy to pociąg TLK Ustronie rel. Kraków Główny – Kołobrzeg, który będzie miał dodatkowy postój na stacji Warszawa Wschodnia od godz. 1.44 czasu letniego do 2.12 czasu zimowego. W odwrotnej relacji TLK Ustronie (Kołobrzeg – Kraków Główny) będzie stał na stacji Ciechanów od 2.41 czasu letniego do 2.43 czasu zimowego. Skład TLK Uznam (Warszawa Grochów – Świnoujście) zatrzyma się na stacji Kostrzyn o 2.36 czasu letniego, gdzie będzie czekał do 2.44 czasu zimowego. Dodatkowy postój czeka też pasażerów pociągów TLK Przemyślanin. Skład z Przemyśla do Świnoujścia stanie na stacji Wrocław Gł. od 2.40 czasu letniego do 2.50 czasu zimowego, a ze Świnoujścia do Przemyśla na stacji Opole Wschodnie od 2.52 czasu letniego do 2.57 czasu zimowego. Ostatni to TLK Uznam ze Świnoujścia do Warszawy Grochów, dla którego zaplanowano postój na stacji Poznań Główny od 2.43 czasu letniego do 3.13 czasu zimowego. ©℗

ToT