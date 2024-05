Zmarła najciężej poszkodowana w tragedii na placu Rodła

Przypomnijmy. Tragedia wydarzyła się na pl. Rodła w Szczecinie 1 marca. Rozpędzone auto wjechało w tłum ludzi, kierowca zrobił to intencjonalnie. Został poddany badaniom psychiatrycznym i usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa wielu osób, spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, ucieczki z miejsca wypadku. Przyznał się do zarzuconego mu czynu. Teraz - z powodu śmierci jednej z ofiar - kwalifikacja czynu sprawcy może zostać zmieniona.

Komentarze

@@Grzesiek, wasyl cz 2024-05-27 20:38:16 Daj spokój - Ukraina to Ruś - nazywając kogoś ruską onuca obrażasz Ukraińców czyli Rusinów - wasze deficyty intelektualne są niezmierzone i tylko wasza głupota im dorównuje...

Ania 2024-05-27 20:12:01 Wyrazy współczucia dla Rodziny, przyjaciół i znajomych Marzeny... Serdeczne podziękowania dla Wszystkich, którzy brali udział w ratowaniu ofiar i wspierali finansowo poszkodowanych

@Grzesiek, wasyl czy 2024-05-27 17:48:41 To nie do was ruskie obrzydliwe trolle. Sprawcą tego nieszczęścia jest (jak podają w Internecie) 33-letni szczecinianin Grzegorz Ł., przed chorobą motorniczy. Tak przykro, że nie udało się uratować życia pani Marzenie.

Łżecie jak pis 2024-05-27 17:44:42 I po co te kłamstwa, insynuacje i podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym? Sprawca był Polakiem, Grzegorz Ł. i zostało to podane do publicznej wiadomości już jakiś czas temu: https://www.rmf24.pl/regiony/szczecin/news-sprawce-wypadku-na-pl-rodla-czeka-obserwacja-psychiatryczna,nId,7514668#crp_state=1

Grzesiek 2024-05-27 16:59:21 Bardzo smutna wiadomość. Wyrazy współczucia dla najbliższych. Jestem pełen podziwu dla władz ukropolin, że tak długo i skutecznie trzymają w tajemnicy dane sprawcy tego ataku. Sława!

wasyl czy iwan 2024-05-27 16:19:21 nawet bodnara pytali dziennikarze w kwietniu o to ze nie ma standardowej informacji o imieniu i pierwszej literze nazwiska.bodnar przyznał że jest jest to wykonalne , minął kolejny miesiąc i dalej jest to tajne

@O łaa! 2024-05-27 16:04:55 Głupawy komentarz. Wyrazy współczucia rodzinie ,podziękowanie wspomagajaćym i leczącym.