Zmarł Stanisław Bartniczak. Dobry człowiek, aktywny samorządowiec

Zmarł Stanisław Bartniczak, dyrektor Domu Kultury Kolejarza, długoletni radny Rady Miejskiej w Stargardzie, przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu RM, tegoroczny zdobywca tytułu Kreator Kultury za 2021 rok.

Stanisław Bartniczak miał 76 lat. Zmarł 27 maja br. po długiej i ciężkiej chorobie. Przez 45 lat pełnił funkcję dyrektora Domu Kultury Kolejarza przy ul. Szczecińskiej w Stargardzie. Był też jednym ze współzałożycieli Stowarzyszenia Samorządowego Stargard XXI.

- Z wielkim żalem żegnamy naszego współzałożyciela, skarbnika i przyjaciela, drogiego Stanisława – mówią członkowie tego stowarzyszenia. – Był z nami od początku naszego istnienia. Był... ciężko to nawet napisać. Stasiu to człowiek, na którego doświadczenie i zaangażowanie zawsze mogliśmy liczyć. Stasiu to osoba, której nie sposób zastąpić; otwarty, uczynny, społecznik i samorządowiec.

Stanisław Bartniczak był wieloletnim radnym Rady Miejskiej w Stargardzie, przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. W lutym tego roku na scenie sali kinowej Stargardzkiego Centrum Kultury odebrał nagrodę prezydenta Stargardu przyznawaną twórcom kultury. Otrzymał Tytuł Kreator Kultury za swoją działalność.

- Niedowierzanie, żal, smutek, pustka i chyba też jakaś złość – napisał po śmierci Stanisława Bartniczaka Rafał Zając, prezydent Stargardu. - Poczucie, że słowa nie oddają uczuć... Można i trzeba wiele o nim powiedzieć: o jego dokonaniach, aktywności w organizowaniu życia kulturalnego Stargardu, wkładzie w powstanie i rozwój tak wielu twórczych podmiotów i wydarzeń. A także o jego działalności samorządowej i oddaniu dla stargardzkich spraw. Odszedł naprawdę dobry i serdeczny człowiek.

Stanisław Bartniczak nikomu nie odmawiał pomocy. Był lubiany i znany z płomiennych przemówień na różnego rodzaju uroczystościach.

– Wiele razy byłem świadkiem sytuacji, w których Stanisław pomagał innym ludziom i organizacjom – wspomina prezydent Stargardu. - Każda prośba drugiego człowieka była dla niego ważna, warta poświęcenia czasu, troski i wysiłku. Wiele poświęcił, by utrzymać i uratować dla Stargardu Dom Kultury Kolejarza, ostatnie tego rodzaju miejsce w Polsce. DKK stał się dzięki Stanisławowi prawdziwym drugim domem dla dziesiątek organizacji pozarządowych. Kiedy dzwoniłem z prośbą o wsparcie jakiejś grupy ludzi, kiedy prosiłem o zorganizowanie wydarzenia, nawet w tych ostatnich tygodniach, zawsze odpowiadał, że nie będzie problemu, że znajdzie rozwiązanie.

Stanisław Bartniczak był organizatorem wielu imprez. Jego pomysłem było zorganizowanie m.in Międzynarodowego Festiwalu Chórów Kolejowych „FISAIC” i Europejskiej Wystawy Fotografii FISAIC 2010. Był też mocno zaangażowany w działalność Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

- Stanisław był w Stargardzie swoistą ikoną, o której mówiono w superlatywach – wspomina Sebastian Szwajlik, prezes zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów i radny powiatu stargardzkiego. - Był starszy ode mnie o te jakieś 30 lat, ale „wyprosił” na mnie, bym mówił do niego po imieniu. Jakże inaczej, skoro raz na jakiś czas spotykaliśmy się w kameralnym gronie w restauracji. Trzy dni temu puścił mi strzałkę telefonem. Oddzwoniłem. Pogadaliśmy, ale to bardziej ja mówiłem. Po rozmowie przeszła mi przez głowę myśl… On żegnał się ze mną?

***

Stanisław Bartniczak zostanie pochowany w najbliższy czwartek, 2 czerwca. Pożegnanie odbędzie się o godz. 11.30 w kościele św. Jana. Natomiast msza rozpocznie się o godz. 12. Po niej nastąpi pogrzeb na starym cmentarzu w Stargardzie.

Wioletta MORDASIEWICZ