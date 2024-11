Zmarł Mirosław Mikietyński, były prezydent Koszalina

O śmierci Mirosława Mikietyńskiego poinformował w środę wieczorem urząd miasta. Prezydent Koszalina w latach 2002-2010 pod koniec swojej drugiej kadencji zrezygnował z urzędu z powodu ciężkiej choroby neurologicznej.

"Dziś, 20 listopada, zmarł Mirosław Mikietyński. Prezydent Koszalina w latach 2002-2010, od 2009 roku Honorowy Obywatel Koszalina. Przez wielu uważany za prezydenta, który pchnął Koszalin na ścieżkę rozwoju" – przekazał w środę UM Koszalin w mailu do mediów.

Przypomniano, że w czasie drugiej kadencji prezydent Mikietyński zachorował na stwardnienie zanikowe boczne, nieuleczalną chorobę neurologiczną, i tego powodu w 2010 r. zrezygnował z funkcji prezydenta. Wybory w 2006 r. wygrał w pierwszej turze, z poparciem prawie 62 proc. W 2002 r. został wybrany w pierwszych bezpośrednich wyborach prezydenta Koszalina.

W komunikacie podkreślono, że za kadencji Mikietyńskiego Koszalin otrzymał ważne wyróżnienia, m.in. Gmina Fair Play, Lider Zarządzania w Samorządzie Lokalnym 2004 czy Gmina Przyjazna Środowisku. Urząd Miejski otrzymał certyfikat ISO 9001. W tym czasie w mieście m.in. przyjęto plany zagospodarowania przestrzennego dla większości terenów miasta, skutecznie pozyskiwano pieniądze unijne, powołano Kompleks "Koszalin" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Wspominając prezydenta Mikietyńskiego, UM Koszalin, przypomniał również, że w 2002 r. w mieście panowało ponad 20-procentowe bezrobocie, a w ciągu sześciu lat spadło do 8 procent. Za prezydentury Mikietyńskiego środki na inwestycje realizowane przez miasto zwiększono z ok. 20 mln zł w 2002 r. do 100 mln zł w 2009 r. Wybudowano ponad 550 mieszkań komunalnych i TBS, zmodernizowano basen miejski, przeprowadzono m.in. generalny remont Bałtyckiego Teatru Dramatycznego oraz stadionu Bałtyku, rozpoczęła się budowa nowej hali widowiskowo-sportowej, a Koszalin +przybliżył się+ do morza, powiększony o sołectwa Jamno i Łabusz.

Od 2002 r. Mirosław Mikietyński był prezesem Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego, w latach 2002–2006 przewodniczącym Komisji Zdrowia w Związku Miast Polskich, od 2006 r. przewodniczący Komisji Edukacji w Związku Miast Polskich. W latach 2003-2007 prezesem Euroregionu Pomerania. Od 2004 r. wiceprezydentem Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych.

Mirosław Mikietyński pochodził z Wielkopolski. Urodził się w 1957 r. w Okonku. Studiował na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, którą ukończył z wyróżnieniem. W 1982 r. rozpoczął pracę w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. Był chirurgiem dziecięcym z II stopniem specjalizacji. W 1991 r. został dyrektorem koszalińskiego szpitala. W 2000 r. otrzymał tytuł "Menadżer Roku w Służbie Zdrowia" w I edycji ogólnopolskiego konkursu organizowanego pod patronatem Ministerstwa Zdrowia.

W uznaniu zasług w jego działalności zawodowej i społecznej Prezydent RP Lech Kaczyński uhonorował Mikietyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

We wspomnieniu prezydenta urząd miasta przypomniał, że Mirosław Mikietyński był fanem tenisa ziemnego, lubił też grać w koszykówkę i siatkówkę oraz szusować na nartach. Słuchał jazzu, lubił literaturę science-fiction. Żona Urszula była lekarzem pediatrą. Miał dwóch synów – Grzegorza i Michała.

Jak powiedziała PAP Agnieszka Wykrzykowska, rzeczniczka prezydenta Koszalina, termin uroczystości pogrzebowych nie jest jeszcze znany.

Copyright