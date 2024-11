Zmarł Janusz Ławrynowicz, dziennikarz „Kuriera Szczecińskiego”

rozchodzimy się my z Pobożniaka. Ale... Do zobaczenia...

Włodzimierz Abkowicz

2024-11-12 17:14:49

Mimo różnicy poglądów na niektóre sprawy, szczególnie jeśli chodzi o stosunek do nowych technologii, przyjaźniłem się z Jasiem od wielu lat. Zresztą nasze pokoje sąsiadowały ze sobą w redakcji Kuriera. Niejednokrotnie we dwójkę, albo częściej w większym gronie dyskutowaliśmy u niego o wielu bieżących sprawach i tych z czasów odleglejszych. Ceniłem go nie tylko za znakomite pióro, ale także za to, że uznawał zasadę, że honor jest ważniejszy od honorarium.