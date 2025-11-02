Złote i Diamentowe Gody w gryfińskiej gminie

Fot. UMiG w Gryfinie

We wtorek i w środę (28 i 29 października) w auli Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryfinie odbyła się wyjątkowa uroczystość, podczas której uhonorowano pary świętujące piękne jubileusze wspólnego pożycia małżeńskiego.

Złotym i diamentowym jubilatom odznaczenia nadane przez Prezydenta RP wręczał burmistrz gryfińskiej gminy Mieczysław Sawaryn. We wtorek 50-lecie małżeństwa uroczyście obchodzili: Barbara i Tadeusz Baranowie, Jolanta i Janusz Chaciowie, Mirosława i Marian Czajkowscy, Maria i Andrzej Felscy, Zofia i Zbigniew Gałowie, Wiesława i Krzysztof Hładcy, Krystyna i Adam Jankowscy, Kazimiera i Henryk Kosatkowie, Krystyna i Zdzisław Mikołajkowie, Helena i Jan Mularczykowie; zaś 60-lecie wspólnego życia świętowali: Stanisława i Kazimierz Dudzińscy, Leokadia i Henryk Gorzkiewiczowie, Maria i Gerhard Kotowscy, Helena i Mieczysław Litrowie. W środę, podczas drugiej części ceremonii Złote Gody obchodzili: Ewa i Witold Obłozowie, Barbara i Piotr Podleśni, Małgorzata i Zbigniew Polewiakowie, Anna i Józef Satanowscy, Eugenia i Czesław Sewerowie, Teresa i Józef Smugowie, Halina i Antoni Stelmachowie, Leokadia i Józef Szkrabowie, Halina i Kazimierz Tarasowie, Ludwika i Andrzej Urbańscy; a swoje Diamentowe Gody celebrowali: Helena i Władysław Nowaczewscy, Janina i Marian Rudnikowie, Henryka i Stanisław Różańscy, Elżbieta i Jerzy Stawiccy, Danuta i Kazimierz Suchodolscy.

Dostojnym Jubilatom podczas uroczystości towarzyszyli bliscy i przyjaciele. Były kwiaty i wiele wzruszających życzeń, do których dołącza się „Kurier Szczeciński”.

(akme)

