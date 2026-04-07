Złote Gody w Myśliborzu. Dziewięć par z medalami

Na zdjęciu: pary małżeńskie z terenu gminy Myślibórz w obecności władz samorządowych świętujące swój jubileusz złotych godów

W Myśliborskim Ośrodku Kultury odbyła się miła uroczystość. Jubileusz złotych godów obchodziło 9 par małżeńskich z terenu miasta i gminy Myślibórz. Wśród zgromadzonych obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, członkowie najbliższej rodziny, mieszkańcy miasta, znajomi i przyjaciele. Były okolicznościowe wystąpienia, życzenia, występy artystyczne. Ceremonia przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze. Panował kameralny nastrój. Zadbano też o piękną scenerię.

Głównym akcentem uroczystości, było wręczenie pamiątkowych medali za długoletnie pożycie małżeńskie, które nadane zostały przez Prezydenta RP. Ponadto wręczono pamiątkowe dokumenty, bukiety kwiatów, kosze pełne prezentów oraz wykonano pamiątkowe fotografie.

W ceremonii wręczenia uczestniczył Piotr Sobolewski, burmistrz Myśliborza, Ewa Furkiewicz, sekretarz gminy oraz Małgorzata Kępa, kierownik tutejszego USC.

- Jesteście Państwo filarami naszej lokalnej społeczności. Zbudowaliście fundamenty własnych domów. Wychowaliście swoje dzieci. Doczekaliście się wnuków. Jesteście też wzorem dla młodego pokolenia. Natomiast przebywanie w tak zacnym gronie, utwierdza w nas przekonaniu, że miłość to nie wymysł literatury. Miłość istnieje naprawdę i warto o tym pamiętać – podkreślił w swoim wystąpieniu gospodarz gminy.

W gronie jubilatów znaleźli się państwo: Irena i Antoni Czemerysowie, Jolanta i Tadeusz Demianowie, Danuta i Zdzisław Jaworscy, Teresa i Stanisław Korczyńscy, Halina i Czesław Wąsalscy. Bożena i Wiesław Wroniewscy.

W oprawie artystycznej wystąpiła młodzież z tutejszego Studia Piosenki. Nie zabrakło lampki szampana oraz tradycyjnego ,,Sto lat”.

W tym roku świętują także państwo: Barbara i Bolesław Kałuscy, Teresa i Czesław Klubowie, Halina i Bohdan Kolasińscy. Dla tych par pamiątkowe medale wręczone zostaną w domowym zaciszu.

Gratulujemy !

Tekst i fot. T. Szymański

