Szachy. MKSz Myślibórz w II lidze [GALERIA]

III-ligowe zmagania w Myśliborzu. Fot. Piotr CZACZKA/Myśliborski Klub Szachowy

W Myśliborzu odbyły się rozgrywki III ligi Zachodniopomorskiego Związku Szachowego, podczas których z kompletem 5 zwycięstw meczowych triumfował gospodarz turnieju Myśliborski Klub Szachowy i wywalczył awans do ogólnopolskiej II ligi. W meczu na szczycie w 3. rundzie, Myśliborski Klub Szachowy wygrał z UKSz Skoczkiem Choszczno 3:2, a te dwie drużyny wygrały wszystkie pozostałe mecze.

Przypomnijmy, że z zespołów naszego województwa Hetman Koszalin występuje w I lidze, a Gryf Szczecin gra w II lidze. (mij)

