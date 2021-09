Zieloni za legalną aborcją. Zbierają podpisy pod projektem ustawy

Sto tysięcy obywatelskich podpisów potrzeba, by projekt łagodzący obecną ustawę o zakazie aborcji złożyć do marszałek sejmu. Aktywiści "Zielonych" w środę 8 września na pl. Adamowicza zainaugurowali zbiórkę wśród mieszkańców Szczecina.

W projekcie "Legalna Aborcja, Bez Kompromisów" znajdują się zapisy o prawie do bezpiecznego przerwania ciąży do 12. tygodnia, a w szczególnych przypadkach, także po tym terminie oraz wprowadzeniu do podmiotów leczniczych jednolitej procedury postępowania z osobą, która chce ciążę zakończyć.

- Jest to temat niezwykle ważny dla mnie, dla moich koleżanek, ale też dla wielu kobiet i innych osób żyjących w Polsce, w kraju, gdzie nasze prawa do stanowienia o własnym ciele i naszej przyszłości zostały ostatnio dość mocno ograniczone - mówiła Jagoda Żyłkowska - współprzewodnicząca Zielonych w Szczecinie. - Legalna Aborcja, Bez Kompromisów to odpowiedź na pseudoorzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej w sprawie dalszego ograniczania praw do aborcji.

Zieloni podkreślają, iż w nowej ustawie powinny znaleźć się zapisy rozszerzające program badań prenatalnych, między innymi na badanie białka PAPP-A. To bezinwazyjne badanie krwi kobiety, bez żadnego zagrożenia dla życia jeszcze nienarodzonego dziecka, a także zdrowia matki. Test PAPP-A pozwala ocenić ryzyko wystąpienia wad chromosomalnych, m.in. trisomii. W projekcie znajduje się również zapis o zniesieniu kar dla lekarzy i osób pomagających kobietom w zakończeniu niechcianej ciąży.

- Koniec z nadużywaniem klauzuli sumienia! - stwierdza Małgorzata Matyja, członkini zarządu Zielonych w Szczecinie. - Niezbędne są dodatkowe regulacje w tym zakresie i reforma procedury sprzeciwu pacjentów. Po raz pierwszy w projekcie ustawy dotyczącej aborcji jest mowa o dostępie do świadczenia przerywania ciąży, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, z uwzględnieniem wszystkich dostępnych metod, w tym metod farmakologicznych.

W skład Komitetu, który zainicjował akcję "Legalna Aborcja, Bez Kompromisów" wchodzą organizacje i ruchy kobiece: Strajk Kobiet, Aborcyjny Dream Team, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom, Wielka Koalicja za Równością i Wyborem, Centrum Praw Kobiet, Kobiety w Sieci, Akcja Demokracja oraz posłanki dwóch partii - Zielonych i Lewicy.

(kel)