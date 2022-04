Światowy Dzień Ziemi w szczecińskich szkołach. Nasza planeta w naszych rękach

Światowy Dzień Ziemi świętowano w piątek (22 kwietnia) w wielu miejscach Szczecina. Niektórzy wybrali się na tradycyjne sprzątanie świata.W szkołach organizowano poświęcone naszej planecie wystawy i lekcje.

- Ważne jest, żeby młodzież wiedziała, że stan Ziemi zależy od zachowania każdego z nas. Chcemy by młodzi ludzie uświadomili sobie, że to co robią w swoim najbliższym otoczeniu ma naprawdę wpływ na wiele problemów, które dosięgają naszą planetę - powiedziała Alicja Knigawka, nauczycielka geografii, która wraz z biolog Katarzyną Jakubowską zorganizowały wystawę w holu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Z. Nałkowskiej.

Wystawa pod hasłem „Małe rzeczy wykonywane przez wiele osób mają duże znaczenie“ przyciągnęła młodzież. Przygotowane przez uczniów makiety, plakaty, rysunki i fotografie prezentowały rozmaite sposoby pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł oraz ukazywały piękno i różnorodność świata - morza, dżungle, tundrę, góry.

Dzień Ziem po raz pierwszy zorganizowano w 1970 roku w Stanach Zjednoczonych, a w 20 lat później zyskał on międzynarodową rangę poprzez udział milionów ludzi ze 141 państw świata. Obecnie uczestniczy w nim 192 krajów. Święto zwraca uwagę na ochronę środowiska m.in. zagrożonych gatunków, czy na proekologiczne zachowania, jak segregowanie odpadów, wykorzystywanie energii odnawialnej, oszczędzanie wody oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Podczas ubiegłorocznej konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu (COP26) 400 organizacji ze 100 krajów świata poparło ustanowione tam założenia. (el)