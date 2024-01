Zieloni o mieszkaniach i wyborach prezydenckich

Przemysław Słowik i Andrzej Radziwinowicz spotkali się z dziennikarzami w Urzędzie Miasta. Fot. Alan Sasinowski

W rozwiązaniu kwestii braku mieszkań komunalnych w Szczecinie mogą pomóc deweloperzy, trzeba tylko wykorzystać ustawę „Lokal za grunt” - uważają radni partii Zieloni, działającej w Radzie Miasta w ramach klubu Koalicji Obywatelskiej. Przy okazji przedstawiciel tego ugrupowania, radny Przemysław Słowik, odniósł się do pogłosek, że będzie kandydował w wyborach na prezydenta Szczecina.

- W czasach wysokich stóp procentowych, w czasach trudno dostępnego kredytu, Polacy nie mogą być skazani na trudny wybór między wysokimi odsetkami od kredytu a wysokim najmem na rynku komercyjnym - przekonywał podczas konferencji prasowej w sali sesyjnej Urzędu Miasta radny Andrzej Radziwinowicz. - Mieszkańcy, którzy nie mają zabezpieczonego dachu nad głową, nie korzystają z pełni praw obywatelskich, bo każdy ich dzień to walka o przetrwanie.

Stąd pomysł, aby do polityki mieszkaniowej Szczecina wprząc podmioty prywatne. Mechanizmem umożliwiającym to jest ustawa „Lokal za grunt” pozwalająca, aby gmina, sprzedając miejską działkę, dostała część zapłaty od inwestora w postaci gotowych mieszkań.

- Każdego dnia zgłaszają się kolejne osoby czekające na mieszkanie komunalne - stwierdził Przemysław Słowik. - Sytuacja jest trudna. Czynsze są wysokie. W Szczecinie to w tej chwili 2 tys. 800 zł za mieszkanie dwupokojowe, ok. 2 tys. za kawalerkę. To bardzo duże koszty pochłaniające zarobki. A mieszkania komunalne są niedostępne. Szczecin na tle całej Polski robi całkiem dużo programów mieszkaniowych, które są skierowane do konkretnych grup społecznych. Mimo wszystko w każdym z tych programów zasób mieszkaniowy jest mały. A program „Lokal za grunt” pozwoli go zwiększyć bez wydawania pieniędzy publicznych. Proszę sobie wyobrazić, że mamy sytuację, w której powstaje nowe osiedle na dwieście mieszkań i dziesięć mieszkań zostaje przekazanych do miasta - spowoduje to stały przyrost nowych mieszkań do zasobu komunalnego, niezależnie od innych programów, takich jak rozbudowa TBS-ów.

Przy okazji zapytaliśmy Przemysława Słowika, czy będzie kandydował na stanowisko prezydenta Szczecina.

- Rada Krajowa Zielonych podjęła w ostatni weekend taką rekomendację dla mojej osoby, ale to nie jest równoznaczne z moją decyzją o starcie - powiedział samorządowiec. - Mam gotowość do tego. Ale to będzie decyzja w ramach naszego obozu koalicyjnego, który za chwilę może się poszerzyć. Jestem przekonany, że w ciągu dwóch tygodni dowiemy się, w którą stronę idziemy. Zgłaszam taką gotowość, ale nie mam bardzo potrzeby, aby tu i teraz wystartować w wyborach na prezydenta miasta, jest jeszcze dużo do zrobienia z poziomu radnego.

A dlaczego, zdaniem przedstawiciela Zielonych, prezydent Piotr Krzystek nie powinien sprawować władzy przez kolejną kadencję? Przemysław Słowik stwierdził, że prezydent rządzi Szczecinem już bardzo długo i po takim czasie jest potrzeba zmiany - dla „odświeżenia urzędu, wpuszczenia świeżej krwi, nowych pomysłów, nowych wizji”. ©℗

Alan Sasinowski