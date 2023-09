Zielone przystanki w Stargardzie. Wiaty spowije pnąca roślinność

To rozwiązanie ma na celu uatrakcyjnić miasto, ale też oczyszczać powietrze i produkować tlen. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Na przystanku Czarnieckiego – Kościół w Stargardzie lokalny przewoźnik zamontował pierwszy zielony przystanek. W przyszłości ma ich być więcej.

To pierwsza taka konstrukcja przystankowa spowita zielenią, choć jeszcze skromnie, zamontowana w Stargardzie.

– Zielone przystanki to realizacja idei Smart City – współtworzenia miast inteligentnych – wyjaśnia dyrekcja Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Stargardzie. – Wiaty przystankowe z roślinnością są bardziej przyjazne pasażerom i środowisku naturalnemu oraz lepiej wkomponowują się w przestrzeń miejską. Zieleń nie tylko będzie cieszyć oko pasażerów, ale również zapewni cień, chroniąc osoby oczekujące na transport przed przegrzaniem. Dodatkową korzyścią jest filtrowanie zanieczyszczeń powietrza przez rośliny, co wpływa na poprawę jakości powietrza. Ekoprzystanek to także minisiedlisko dla owadów i ptaków.

Na razie zielona wiata jest na przystanku przy ul. Czarnieckiego, przy kościele św. Ducha. Tuż za tylną jej ścianą została zamontowana kratka, a w ziemię wkopano sadzonki pnącej zieleni – powojnika botanicznego i winobluszczu pięciolistkowego. Dzięki temu zabiegowi tył przystanku i jego dach pokryją się zielenią.

– Mamy nadzieję, że nowa zielona konstrukcja wiaty przystankowej przypadnie do gustu mieszkańcom miasta – dodaje dyrekcja MPK. – Naszym pasażerom życzymy przyjemnego oczekiwania na autobusy!

(w)