Zielona lekcja. Uczniowie poznają tajniki projektowania

Zamiast tradycyjnych lekcji – warsztaty z architektury krajobrazu, kolorowe szkice, rozmowy o roślinach i deszczu. Fot. SIM

Uczniowie SP 12 w Szczecinie uczą się, jak projektować ogród deszczowy. Efekty ich pracy będzie można zobaczyć za jakiś czas – na szkolnym podwórku powstanie zielona przestrzeń zaprojektowana przez dzieci.

W Szkole Podstawowej nr 12 w Szczecinie ruszył projekt „Kwietny Zakątek”, przygotowany przez Szczecińskie Inwestycje Miejskie. To część działań towarzyszących przebudowie ulic Smoczej i Krzemiennej. Uczniowie uczestniczą w warsztatach z architektury krajobrazu i poznają zasady tworzenia ogrodów deszczowych – miejsc, które pomagają zatrzymywać wodę opadową i poprawiać mikroklimat.

Podczas zajęć uczniowie klas V-VIII pracują nad własnymi projektami ogrodu, uczą się dobierać rośliny odpowiednie do różnych warunków i rozumieć zależności między wodą, glebą a zielenią. Najlepszy projekt zostanie zrealizowany na terenie szkoły.

W projekcie biorą udział także młodsze klasy. Podczas spacerów i zajęć terenowych dzieci poznają lokalne gatunki drzew i uczą się, jaką rolę pełnią w miejskim ekosystemie.

Warsztaty będą również przygotowaniem do konkursu, w ramach którego uczniowie wymyślą imiona dla szesnastu lip – „szkolnych podopiecznych”. Drzewa te, po analizach i badaniach dendrologicznych, zostały ocalone przed wycinką. Wiosną przy każdym z nich pojawi się arbotag – tabliczka z nadanym imieniem oraz nazwiskiem autora pomysłu. Ma to być symboliczny gest, który pomoże dzieciom poczuć większą więź z przyrodą w swoim otoczeniu.

Jak zapowiadają organizatorzy, „Kwietny Zakątek” ma łączyć działania edukacyjne z miejskimi inwestycjami i zachęcać uczniów do troski o przyrodę w najbliższym otoczeniu.

