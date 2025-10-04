Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie czeka rozbudowa

ZSS w Stargardzie pęka w szwach.

Zespół Szkół Specjalnych przy ul. Wita Stwosza w Stargardzie od dawna boryka się z przepełnieniem. Placówka wykorzystała już każdy wolny metr, a liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stale rośnie. Samorząd znalazł tymczasowe rozwiązanie – obiekt modułowy, który ma powstać w pobliżu szkoły.

W Zespole Szkół Specjalnych w Stargardzie uczy się 300 uczniów. Zabudowa modułowa pozwoli na stworzenie dodatkowych, bardzo potrzebnych 40 miejsc.

– Te dobre i realne rozwiązanie naszych problemów – mówi Ewa Ściesińska, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Stargardzie.

O konieczności rozbudowy szkoły przy Wita Stwosza mówiono wielokrotnie podczas posiedzeń Rady Powiatu Stargardzkiego. W kwietniu rodzice uczniów wystąpili do starostwa ze stosowną petycją, a temat trafił pod obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Pod koniec lipca radni przyjęli uchwałę zakładającą przygotowanie koncepcji rozbudowy. Nowy kompleks modułowy pozwoli na powstanie 11 sal lekcyjnych, świetlicy, pokoju nauczycielskiego oraz zaplecza sanitarnego. Szkoła zyska miejsca dla około 40 uczniów.

Powiat wystąpił do miasta o użyczenie na 8 lat przyległej do szkoły nieruchomości przy ul. Prządki, gdzie ma stanąć tymczasowa zabudowa. Prezydent Stargardu zgodził się na to, ale pod warunkiem zapewnienia okolicznym mieszkańcom 50 nowych miejsc parkingowych, gdyż moduły zajmą obecny parking. Lokalizacja inwestycji wymagała także uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

– Będzie to obiekt przejściowy, na kilka lat – mówi wicestarosta Marek Stankiewicz.

Dodaje, że powiat otrzymał 6 zgłoszeń odnośnie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji. W czwartek, 2 października ma zostać wyłoniony jego wykonawca. Dokument powinien być gotowy do końca tego roku. Potem przetarg na wyłonienie wykonawcy i budowa. Najprawdopodobniej uczniowie ZSS będą się uczyć w rozbudowanej szkole od kolejnego roku szkolnego.

16 września w ZSS było spotkanie z rodzicami uczniów. Przedstawiono im na nim koncepcję modułowej rozbudowy szkoły.

– Przyjęli informację do wiadomości i ze zrozumieniem – informuje Marek Stankiewicz. ©℗

Tekst i fot. Wioletta MORDASIEWICZ