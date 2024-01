Żeglonauci w MCN. Spotkanie z kpt. Słodkiewiczem

Fot. materiały prasowe

Morskie Centrum Nauki zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Żaglonauci”. Tym razem z kapitanem Maciejem Sodkiewiczem. Opowie o lodowej pułapce, o spotkaniach z lwem morskim i pingwinami. Nie zabraknie wspomnień na temat inuickich przysmaków, opowieści o przyrodzie tych zimnych rejonów świata i ciszy tak głębokiej, jaka może brzmieć tylko na krańcach ziemi.

– Na rozpoczęcie sezonu żeglarskiego musimy jeszcze poczekać, ale miłośników tego pięknego sportu i niesamowitych podróży zapraszamy na spotkanie z Maciejem Sodkiewiczem – zachęcają organizatorzy. – To doświadczony kapitan, który inspiruje kolejne załogi do żeglowania po trudno dostępnych akwenach. Jego zdaniem na wodach Arktyki człowiek uczy się cierpliwości i szacunku do świata. Ten doświadczony żeglarz to również marzyciel, potrafiący realizować swoje plany. Z tych marzeń wyłoniła się między innymi wyprawa „Sekstant Expedition – Rosyjska Arktyka 2013”. Zatoka Hudsona i basen Foxe’a to nie są oczywiste kierunki dla jachtu żaglowego, kapitan Sodkiewicz wyznaje zasadę: „tam nas jeszcze nie było”… Podczas pięciomiesięcznej wyprawy „Lodowe Krainy 2022: Hudson Bay Expedition” eksplorował z załogą jachtu „Inatiz” trudno dostępne rejony Arktyki kanadyjskiej oraz poznawał życie mieszkających tam Inuitów.

Spotkanie z kapitanem Maciejem Sodkiewiczem odbędzie się w MCN w sobotę 13 stycznia o godzinie 16. Prowadzenie: Katarzyna Wolnik – Sayna. Wstęp wolny.

(K)