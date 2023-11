Świętowanie Niepodległości. Iluminacja w Morskim Centrum Nauki

W ciągu zaledwie czterech lat Wielka Wojna zmieniła świat. To, co wcześniej wydawało się niemożliwe – niepodległość Polski – stała się rzeczywistością po 123 latach zaborów. Z tej okazji budynek Morskiego Centrum Nauki rozświetli się w barwach flagi Polski. Iluminacja zostanie uruchomiona ok. godz. 17.

