Ze względu na oblodzenie tramwaje niektórych linii, również w środę, nie kursują

„Ze względu na oblodzenie sieci trakcyjnej tramwaje linii 2, 3, 4, 7 i 11 nie kursują. Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą” - informuje w środę, po godz. 5 rano, ZDiTM.
- Dziś rano komunikacja tramwajowa została wznowiona, jednak wbrew wczorajszym zapowiedziom, nie w pełnym zakresie. Niedrożne są kierunki: Prawobrzeże, Pomorzany, Głębokie - informuje Wojciech Jachim, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie.
- Obecnie na ulicach miasta jest ok. 40 proc. zaplanowanego taboru tramwajowego. Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą. Aktualne informacje na stronie ZDiTM. Z godziny na godziny liczba tramwajów na ulicach powinna się zwiększać - dodaje Jachim.
Pozostałe linie kursują następująco:
Prosimy korzystać z komunikacji autobusowej - apeluje ZDiTM.
Autobusy linii pośpiesznych na trasie Wyszyńskiego - Basen Górniczy zatrzymują się na przystankach tramwajowych.
URUCHOMIONO AUTOBUSOWĄ KOMUNIKACJĘ ZASTĘPCZĄ NA TRASACH:
Aktualizacja: Godz. 7:40 – uruchomiony autobus na trasie pl. Rodła - Szarych Szeregów - Pl. Kościuszki; przystanek początkowy Plac Kościuszki przy pizzeria Marco Polo, na Pl. Rodła autobus zatrzyma się na przystanku tramwajowym linii 5 kierunek Os. Zawadzkiego.
godz. 7:00 – komunikacja na Gumieńce wznowiona; uruchomiony autobus relacji Pl. Kościuszki – Gumieńce.
Dodatkowo wydłużono kursy następujących linii autobusowych:
57 - zostaną wydłużone do pętli "Pl. Rodła":
w kierunku "Pl. Rodła" autobus nie będzie podjeżdżał na pętlę Kołłątaja tylko zatrzyma się na przystanku autobusowo-tramwajowym "Kołłątaja" wspólnym z linią B→ "Osiedle Słoneczne", nr przystanku 12732. Cała trasa przebiega po torowisku.
Przystanek początkowy na "Pl. Rodła" zlokalizowany jest na przystanku autobusowo-tramwajowym wspólnym z linią 2/107→"Dworzec Niebuszewo"/"Police Polana Wyszyńskiego", nr przystanku 11534.
Cała trasa od ronda Olszewskiego do Osiedla Zawadzkiego przebiega po torowisku. Przystanek "rondo Olszewskiego" w kierunku pętli "Głębokie" mieści się na przystanku linii 1 → Potulicka, nr przystanku 31341.
Prosimy korzystać z komunikacji autobusowej. Sytuacja zmienia się dynamicznie, wszystkie zmiany w miarę możliwości umieszczane będą na stronie internetowej ZDiTM. Bieżące informacje można uzyskać pod numer tel. Centrali Ruchu ZDiTM 91 48 00 403.
***
Wcześniejsza informacja
Rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. Wojciech Jachim poinformował, że trwają intensywne przygotowania do wznowienia ruchu tramwajowego.
"W tej chwili większość torowisk w mieście jest przejezdna. Do udrożnienia pozostało kilka odcinków i to zostanie zrobione w nocy. Także w nocy wszystkie torowiska zostaną przetestowane przez tramwaje techniczne tak, aby rano liniowe tramwaje bez przeszkód mogły wyjechać na miasto i przewozić pasażerów", zapewnił W. Jachim.
***
Wcześniejsza informacja:
Prezydent Szczecina Piotr Krzystek potwierdził przed chwilą w mediach społecznościowych, że jutro od rana wraca ruch tramwajowy.
"Dziękuję za wyrozumiałość i cierpliwość. Przepraszam ze niedogodności. Wielkie słowa uznania dla dziesiątek osób, które noc i dzień walczyły, by sytuacja jak najszybciej wróciła do normy", poinformował P. Krzystek.
***
Wcześniejsza informacja:
Wszystkie tramwaje po prawie 24 godzinach powróciły do swoich zajezdni. Dziś w nocy będą trwały przejazdy próbne w ramach przygotowań do jutrzejszych wyjazdów na linie - poinformował wtorek po godz. 17 Łukasz Kadłubowski, zastępca prezydenta Szczecina.
Do godziny 20 mają być podjęte decyzję dalsze. Nad tym żeby przywrócić ruch, cały czas pracuje osiem brygad - przekazał wiceprezydent. (K)
fot. Dariusz Gorajski