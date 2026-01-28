Ze względu na oblodzenie tramwaje niektórych linii, również w środę, nie kursują (akt. 3)

„Przez całą noc służby i tramwaje kursowały po mieście, by przygotować się na dzisiejszy poranek. Niestety są miejsca, w których natura dalej wygrywa. Część pojazdów jest już na trasach, część niestety przegrywa z oblodzeniem. Sytuacja jest dynamiczna, w miarę poprawy sytuacji, liczba tramwajów będzie się systematycznie zwiększać” - napisał na FB Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. Fot. Dariusz Gorajski

„Ze względu na oblodzenie sieci trakcyjnej tramwaje linii 2, 3, 4, 7 i 11 nie kursują. Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą” - informuje w środę, po godz. 5 rano, ZDiTM.

REKLAMA

- Dziś rano komunikacja tramwajowa została wznowiona, jednak wbrew wczorajszym zapowiedziom, nie w pełnym zakresie. Niedrożne są kierunki: Prawobrzeże, Pomorzany, Głębokie - informuje Wojciech Jachim, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie.

- Obecnie na ulicach miasta jest ok. 40 proc. zaplanowanego taboru tramwajowego. Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą. Aktualne informacje na stronie ZDiTM. Z godziny na godziny liczba tramwajów na ulicach powinna się zwiększać - dodaje Jachim.

Pozostałe linie kursują następująco:

1 "Osiedle Zawadzkiego" - "Potulicka" - bez zmian;

5 "Osiedle Zawadzkiego" - "Stocznia Szczecińska" - przez Al. Wojska Polskiego/Pl. Gałczyńskiego;

6 "Gocław" - "Plac Rodła" - przez Parkową - Matejki - Filharmonię - Pl. Żołnierza Polskiego (przystanek wspólny z linią 2→Dworzec Niebuszewo, nr przystanku 11534) - Matejki - Parkowa - Dubois;

8 "Gumieńce" - "Potulicka" - przystanek "Brama Portowa"→ "Gumieńce" wspólny z linią 9 →"Głębokie", nr przystanku 10832;

9 "Potulicka" - "Zajezdnia Pogodno" - przystanek "Zajezdnia Pogodno" zlokalizowany przy wyjeździe z zajezdni tramwajowej kierunek centrum, nr przystanku 31211;

10 "Gumieńce" - "Pl. Rodła" - przez Matejki - Filharmonia - Pl. Żołnierza (przystanek wspólny z linią 1→ "Potulicka", nr przystanku 31211.

Prosimy korzystać z komunikacji autobusowej - apeluje ZDiTM.

Autobusy linii pośpiesznych na trasie Wyszyńskiego - Basen Górniczy zatrzymują się na przystankach tramwajowych.

URUCHOMIONO AUTOBUSOWĄ KOMUNIKACJĘ ZASTĘPCZĄ NA TRASACH:

Aktualizacja: Godz. 7:40 – uruchomiony autobus na trasie pl. Rodła - Szarych Szeregów - Pl. Kościuszki; przystanek początkowy Plac Kościuszki przy pizzeria Marco Polo, na Pl. Rodła autobus zatrzyma się na przystanku tramwajowym linii 5 kierunek Os. Zawadzkiego.

godz. 7:00 – komunikacja na Gumieńce wznowiona; uruchomiony autobus relacji Pl. Kościuszki – Gumieńce.

"Os. Zawadzkiego" - "Dworzec Niebuszewo" (przez ul. Arkońską) - autobusy zatrzymują się na przystankach autobusowo-tramwajowych (PAT);

"Os. Zawadzkiego" - "Plac Kościuszki" (przez Mickiewicza) - przystanek początkowy na "Placu Kościuszki" zlokalizowany jest na ul. Krzywoustego między Al. Piastów a Śmiałego, wspólny z przystankiem autobusowym linii 75 jadącej w kierunku "Osiedla Zawadzkiego", nr przystanku 10542; pozostałe obsługiwane przystanki są zlokalizowane na przystankach linii nocnych;

"Turkusowa" - "Brama Portowa" (przez Gdańską) - przystanek początkowy "Brama Portowa" zlokalizowany jest na ul. Wyszyńskiego przy kwiaciarkach wspólny z linią 52 jadącą w kierunku "Logistycznej", nr przystanku 10823. Autobus podjeżdża na przystanek "Jaśminowa ZUS".

"Stocznia Szczecińska" - "Pomorzany" (przez Jana z Kolna/Kolumba). Autobusy zatrzymują się na przystankach linii nocnych lub przystankach autobusowo-tramwajowych (PAT).

Dodatkowo wydłużono kursy następujących linii autobusowych:

57 - zostaną wydłużone do pętli "Pl. Rodła": w kierunku "Pl. Rodła" autobus nie będzie podjeżdżał na pętlę Kołłątaja tylko zatrzyma się na przystanku autobusowo-tramwajowym "Kołłątaja" wspólnym z linią B→ "Osiedle Słoneczne", nr przystanku 12732. Cała trasa przebiega po torowisku. Przystanek początkowy na "Pl. Rodła" zlokalizowany jest na przystanku autobusowo-tramwajowym wspólnym z linią 2/107→"Dworzec Niebuszewo"/"Police Polana Wyszyńskiego", nr przystanku 11534.

103 - zostają wydłużone do pętli "Osiedle Zawadzkiego".

Cała trasa od ronda Olszewskiego do Osiedla Zawadzkiego przebiega po torowisku. Przystanek "rondo Olszewskiego" w kierunku pętli "Głębokie" mieści się na przystanku linii 1 → Potulicka, nr przystanku 31341.

Prosimy korzystać z komunikacji autobusowej. Sytuacja zmienia się dynamicznie, wszystkie zmiany w miarę możliwości umieszczane będą na stronie internetowej ZDiTM. Bieżące informacje można uzyskać pod numer tel. Centrali Ruchu ZDiTM 91 48 00 403.

oprac. (ip)

***

Wcześniejsza informacja

Rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. Wojciech Jachim poinformował, że trwają intensywne przygotowania do wznowienia ruchu tramwajowego.

"W tej chwili większość torowisk w mieście jest przejezdna. Do udrożnienia pozostało kilka odcinków i to zostanie zrobione w nocy. Także w nocy wszystkie torowiska zostaną przetestowane przez tramwaje techniczne tak, aby rano liniowe tramwaje bez przeszkód mogły wyjechać na miasto i przewozić pasażerów", zapewnił W. Jachim.

***

Wcześniejsza informacja:

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek potwierdził przed chwilą w mediach społecznościowych, że jutro od rana wraca ruch tramwajowy.

"Dziękuję za wyrozumiałość i cierpliwość. Przepraszam ze niedogodności. Wielkie słowa uznania dla dziesiątek osób, które noc i dzień walczyły, by sytuacja jak najszybciej wróciła do normy", poinformował P. Krzystek.

***

Wcześniejsza informacja:

Wszystkie tramwaje po prawie 24 godzinach powróciły do swoich zajezdni. Dziś w nocy będą trwały przejazdy próbne w ramach przygotowań do jutrzejszych wyjazdów na linie - poinformował wtorek po godz. 17 Łukasz Kadłubowski, zastępca prezydenta Szczecina.

Do godziny 20 mają być podjęte decyzję dalsze. Nad tym żeby przywrócić ruch, cały czas pracuje osiem brygad - przekazał wiceprezydent. (K)

fot. Dariusz Gorajski

REKLAMA