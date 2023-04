Zdobyć Kilimandżaro. Naukowcy o niezwykłej przygodzie

Fot. Muhammad Mahdi Karim (licencja: GNU Free Documentation License 1.2)

O wejściu na szczyt Kilimandżaro marzy wielu. Jest okazja, by spotkać się z tymi, którym się to udało - naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego opowiedzą o swojej niesamowitej wyprawie.



W piątek 14 kwietnia o godz. 13.30 w sali Senatu US w Rektoracie Uniwersytetu Szczecińskiego odbędzie się spotkanie z mgr Beatą Burytą, dr. Rafałem Burytą oraz dr. Maciejem Burytą z Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy w marcu zdobyli Kilimandżaro, najwyższą górę Afryki. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane materiały zdjęciowe i filmowe.

(K)