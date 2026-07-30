ZDiTM przypomina, kiedy klimatyzacja musi działać

Fot. Marek Klasa

W czwartek, 30 lipca, w Szczecinie w trakcie dnia prognozowane są bardzo wysokie temperatury. Mają one wpływ na mieszkańców, ale także na komunikację miejską. Jak informuje Krzysztof Ufland z Zespołu ds. Mediów, Skarg i Wniosków ZDiTM, przewoźnicy mają obowiązek uruchamiania klimatyzacji w pojazdach, gdy temperatura na zewnątrz przekroczy 22 stopnie Celsjusza.

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Autobusy i tramwaje kursujące po Szczecinie są wyposażone w systemy wentylacji naturalnej lub wymuszonej, takie jak nawiewy, uchylne okna i wywietrzniki dachowe. Część taboru posiada również klimatyzację, jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest ona obowiązkowym elementem wyposażenia pojazdów.

Jeśli ją posiadają, kierujący mają obowiązek jej włączenia przy temperaturze powyżej 22 stopni Celsjusza. Różnica pomiędzy temperaturą na zewnątrz i wewnątrz pojazdu powinna wynosić od 4 do 8 stopni. Natomiast w autobusach i tramwajach bez klimatyzacji, lub w przypadku awarii tego systemu, kierowcy powinni otworzyć wywietrzniki dachowe oraz odblokować możliwość otwierania okien przez pasażerów.

ZDiTM przypomina również, że jeśli warunki panujące w pojeździe mogą zagrażać bezpieczeństwu pasażerów lub znacząco obniżają komfort podróży, należy zgłosić to do całodobowej Centrali Ruchu ZDiTM pod numerem telefonu 91 48 00 403. Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce kierowani są pracownicy nadzoru ruchu, a przewoźnik zostaje zobowiązany do podjęcia działań mających na celu jak najszybsze usunięcie nieprawidłowości.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego zwraca także uwagę, że skuteczność klimatyzacji może być ograniczona przez specyfikę komunikacji miejskiej. Częste postoje, otwieranie drzwi na przystankach oraz stała wymiana pasażerów powodują napływ gorącego powietrza do wnętrza pojazdu. W efekcie pasażerowie mogą odnieść wrażenie, że klimatyzacja nie działa prawidłowo, mimo że system funkcjonuje zgodnie z przeznaczeniem.

(dg)

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