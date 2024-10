Zdezelowany kamper na ul. Małopolskiej blokuje miejsce parkingowe

Jedno z miejsc postojowych w SPP przy ul. Małopolskiej zajmuje zdezelowany camper. Urwany zderzak i liczba zawiadomień za wycieraczką, wystawionych za nieopłacone parkowanie, sugerują, że właściciel chyba o nim zapomniał.



- Miejsc do parkowania w tej okolicy zawsze brakuje - zwraca uwagę nasz Czytelnik. - Pora więc zainteresować się wrakiem campera, który zajmuje jedno z nich. Ma urwany zderzak, ale włoskie numery rejestracyjne są widoczne. Można więc ustalić właściciela i sprawić, by się zainteresował swoim mieniem.

Joanna Wojtach, rzeczniczka prasowa Straży Miejskiej w Szczecinie powiedziała nam, że zgłoszenie o tym pojeździe wpłynęło do SM w ostatni czwartek. Strażnicy zostawili kartkę z zawiadomieniem, że właściciel pojazdu ma czas do 21 października, by usunąć samochód. Po tym czasie zostanie odholowany. (K)