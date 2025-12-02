Zderzyły się ciężarówki. Kierowca w szpitalu

We wtorek, 2 grudnia, doszło do groźnie wyglądającego wypadku przy wjeździe do Barlinka, od strony Lipian.

Na ulicy Szosa do Lipian zderzyły się dwie ciężarówki. Jak się dowiedzieliśmy, kierujący wojskowym autem marki Jelcz, na wysokości wjazdu na teren jednej z firm, rozpoczął manewr skrętu w lewo, nie sprawdzając tego, że za nim jedzie samochód ciężarowy, który rozpoczął manewr wyprzedzania. W efekcie doszło do wypadku.

Kierowca jelcza trafił do szpitala. Dokładną przyczynę zdarzenia wyjaśniać będzie policja. Droga przez jakiś czas była zablokowana.

Tekst i fot. (sja)

