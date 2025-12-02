Wtorek, 02 grudnia 2025 r. 
REKLAMA 2 szczecin
REKLAMA

Zderzyły się ciężarówki. Kierowca w szpitalu

Data publikacji: 02 grudnia 2025 r. 15:13
Ostatnia aktualizacja: 02 grudnia 2025 r. 15:29
Zderzyły się ciężarówki. Kierowca w szpitalu
 

We wtorek, 2 grudnia, doszło do groźnie wyglądającego wypadku przy wjeździe do Barlinka, od strony Lipian.

REKLAMA

Na ulicy Szosa do Lipian zderzyły się dwie ciężarówki. Jak się dowiedzieliśmy, kierujący wojskowym autem marki Jelcz, na wysokości wjazdu na teren jednej z firm, rozpoczął manewr skrętu w lewo, nie sprawdzając tego, że za nim jedzie samochód ciężarowy, który rozpoczął manewr wyprzedzania. W efekcie doszło do wypadku.

Kierowca jelcza trafił do szpitala. Dokładną przyczynę zdarzenia wyjaśniać będzie policja. Droga przez jakiś czas była zablokowana.

Tekst i fot. (sja)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

2 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA