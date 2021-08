Do zderzenia samochodu osobowego z tirem doszło w poniedziałek 16 sierpnia ok. godz. 8 w al. Wojska Polskiego w Szczecinie. Kierowca osobówki został odwieziony do szpitala. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Przejazd jest utrudniony - wyłączono z ruchu pas jezdni w kierunku pl. Szarych Szeregów.

(gan)