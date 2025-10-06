Zderzenie pociągu ze stadem żubrów. Jeden nie przeżył

Na przejeździe kolejowym pociąg relacji Piła Główna - Szczecin Główny śmiertelnie potrącił żubra. Fot. OSP Wapnica

Pociąg Polregio zderzył się ze stadem żubrów w Ognicy w gm. Dobrzany, pow. stargardzki. Do zdarzenia doszło w niedzielę przed północą na przejeździe kolejowym. Stado wtargnęło nagle na tory tuż przed jadący pociąg relacji Piła - Szczecin.

Na miejscu działali strażacy z OSP Wapnica i OSP Dobrzany oraz Kolejowa Straż Pożarna.

- Żubr niestety nie przeżył, brak poszkodowanych w pociągu - informuje mł. bryg. Paweł Różański, rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie.

- Zgłoszenie o tym zdarzeniu wpłynęło do nas wczoraj o godz. 23:23. Działania strażaków trwały blisko godzinę.

(w)