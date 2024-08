Zbyt wiele dzieci ma wady postawy

Dzieci noszą zbyt ciężkie, czasem zupełnie niedostosowane do ich wzrostu i postury tornistry i plecaki. To powoduje wady postawy, które mogą ciążyć przez całe życie. Fot. Dariusz Gorajski

Ostatni tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego większość rodziców spędzi w sklepach, wszak pociechę trzeba wyposażyć w zeszyty, podręczniki a także kupić tornister lub plecak. Dla niektórych będzie liczyła się przede wszystkim niska cena szkolnych przyborów, choć w przypadku tornistra i plecaka na pierwszym miejscu powinno być bezpieczeństwo i zdrowie ucznia. O zasadach wyboru tego, w czym dzieci i nastolatki noszą książki, przy jakim biurku powinny odrabiać lekcje i dlaczego ruch pomaga niwelować wady postawy przypomina Narodowy Fundusz Zdrowia.



Dzieci w wieku szkolnym nawet kilkanaście godzin dziennie spędzają w pozycji siedzącej. Siedzą w szkole, podczas odrabiania lekcji i zajęć dodatkowych. Kiedy mają chwilę, odpoczywają... najczęściej również siedząc. Wtedy oglądają telewizję lub grają na komputerze bądź siedzą ... w telefonie. Pozycja siedząca sprzyja rozwojowi wad postawy, a te są przyczyną wielu problemów zdrowotnych i mogą prowadzić nawet do kalectwa.

W województwie zachodniopomorskim jest 5 poradni leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży: po jednej w Gryficach, Kołobrzegu i Stargardzie oraz dwie w Szczecinie.

- W 2023 roku leczono w nich 4,2 tys. pacjentów. W tym roku osób wymagających pomocy będzie więcej, na co wskazują dane za pierwsze półrocze: w ciągu sześciu miesięcy poradnie leczenia wad postawy odwiedziło 2,2 tys. dzieci i młodzieży - stwierdza Małgorzata Koszur, rzeczniczka prasowa NFZ w Szczecinie. - Warunkiem wyleczenia jest stosowanie się do zaleceń specjalistów oraz regularne, ale żmudne ćwiczenia.

Najlepszym sposobem ich uniknięcia, jest profilaktyka wad postawy. To właśnie od rodziców zależy, by zredukowali siedzący tryb życia swoich pociech i zachęciły je do zwiększonej aktywności. Możliwości jest wszak wiele: jazda na rowerze, rolkach, biegi, czy najzwyklejszy spacer. Najwięcej szkody przynosi młodym ludziom wpatrywanie się w ekran telefonu - nienaturalnie pochylona głowa nad smartfonem obciąża odcinek szyjny kręgosłupa, który może skutkować nie tylko wadą postawy, ale bólem i dolegliwościami neurologicznymi. Wady postawy nie dotyczą tylko odcinka szyjnego kręgosłupa, ale stóp, kolan, miednicy, barków i łopatek. Prowadzą również do nieprawidłowego rozwoju narządów wewnętrznych i zaburzeń prawidłowego napięcia mięśniowego.

Kolejna sprawa to zbyt ciężkie tornistry. Niemal co roku prowadzone są szkołach akcje ich ważenia - czyni to Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie. Za każdym razem okazuje się, że dzieci dźwigają na plecach zbyt duży ciężar. Normą jest, aby waga tornistrów nie przekraczała 10 proc. masy ich ciała, tymczasem 55 proc. przebadanych w 2023 uczniów szczecińskich podstawówek było obciążonych ponad miarę.



- Kiedy dziecko dźwiga duży ciężar na plecach i pochyla się, powstaje wtedy nadmierna krzywizna w odcinku piersiowym. Plecy stają się okrągłe. Następuje gorsza wentylacja płuc - wyjaśnia M. Koszur. -Zbyt ciężki tornister może powodować także bóle kręgosłupa wynikające z przeciążenia mięśni. Te z kolei mogą doprowadzić do niekorzystnych zmian układu kostno-mięśniowego, a takie wady zostają do końca życia.

Przy zakupie tornistra i plecaka nie można się kierować wyłącznie "chciejstwem" pociechy - to musi być mądry wybór rodzica: postawmy na lekki model z usztywnioną częścią plecową. Ma być dobrze wyprofilowany z tyłu i dobrze przylegać do pleców ucznia. Musi mieć paski dostosowane do jego wzrostu i postury. Warto również zwrócić uwagę na kieszonki, przegródki i inne udogodnienia, które ułatwią organizację. Dzięki nim dziecko umieści cięższe przedmioty bliżej pleców, a lżejsze z przodu - równomiernie, zmniejszając nacisk na kręgosłup i mięśnie. To wszystko pomoże w utrzymaniu równowagi.

Zatem przed większymi zakupami, warto wpierw przeczytać porady NFZ - te zamieszczone są na stronie internetowej funduszu w zakładce Zdrowie dziecka.

(kel)