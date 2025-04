Zbliża się Zlot Cabrioloversów. Wystartują ze Szczecina

Na zeszłoroczny cabrio-trip z Kudowy pod Śnieżkę przyjechało 77 kabrioletów z Polski, Czech i Niemiec. Fot. Monika Dehr

Już w sobotę (5 kwietnia) do Szczecina przyjadą miłośnicy kabrioletów, którzy w tym roku na parkingu Łasztowni, przy dźwiękach klaksonów uroczyście opuszczą dachy swoich dwuśladów. W inauguracji sezonu cabrio zapowiedziało udział ponad 150 załóg.

- Kabriolety to takie drogie samochody bez dachu, które nadają się do jazdy w ciepłych krajach. W Polsce to chyba jakiś wariat jeździ takim autem - taka opinia dominuje wśród ludzi, którzy nie mieli okazji podróżować w cabrio - mówi Szymon Wiski, lider klubu CABRIOLOVE. - Podróżowanie kabrioletem to czysta głowa, wolne myśli, skok endorfin, ucieczka od dnia codziennego. To właśnie dlatego podróże cabrio są coraz bardziej popularne w naszym kraju.

W lipcu zeszłego roku dwóch przyjaciół umówiło się na wspólną przygodę w swoich kabrioletach na trasie z Kudowy-Zdroju do Karpacza. Ponieważ ta rozmowa odbyła się na forum w internecie, szybko pojawili się inni chętni do wspólnej podróży. Tak powstał klub CABRIOLOVE i pierwsza klubowa impreza "cabrio-trip z CABRIOLOVE z Kudowy pod Śnieżkę”, w której wzięło udział 77 kabrioletów z Polski, z Czech i Niemiec. Dziś klub zrzesza ponad 2400 osób, a sezon 2025 zapowiada się naprawdę hucznie.

Rozpoczęcie sezonu w Szczecinie zapowiedziało ponad 150 załóg w kabrioletach różnych marek z całej Polski i z sąsiednich krajów. Na parking na Łasztowni przyjedzie pierwszy w Polsce egzemplarz kabrioleta marki MG. Będzie też można zobaczyć sporo mercedesów, bmw i mustangów z widlastymi silnikami pod maską. Będą również motoryzacyjne perełki, które można zobaczyć niezwykle rzadko na drogach.

- Dla mieszkańców Szczecina będzie to niewątpliwa okazja, by zobaczyć tak wiele wspaniałych samochodów w jednym miejscu - dodaje Szymon Wiski.

Trasa przejazdu została zaplanowana przez lokalnych miłośników jazdy bez dachu nad głową, dlatego kabrioleciarze z całej Polski zobaczą najpiękniejsze miejsca Pomorza Zachodniego. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Plan przejazdu:

9.00 Przyjazd kabrioletów na Łasztownię

9.45 Uroczyste otwarcie dachów/otwarcie sezonu cabrio.

12.00 Wyjazd z Łasztowni-Dąbie-Załom-Pucice-Czarna Łąka-Lubczyna-Smolno-Krębsko

14.00 Przyjazd do Wolina / pobyt w wiosce Wikingów

16.00 Wyjazd z Wolina-Międzywodzie-Kołczewo-Wisełka-Międzyzdroje

18.00 Przyjazd do Świnoujścia

(md)