Zbiornik retencyjny gotowy w rejonie ul. Ostoi-Zagórskiego w Szczecinie

To część większego projektu inwestycyjnego powiązanego z przebudową okolicznych ulic oraz III etapem Trasy Północnej. Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Dobiegła końca budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ulicy Ostoi-Zagórskiego w Szczecinie. Przyjmie ponad 6 tys. m3 wody, a jego głównym zadaniem będzie gromadzenie wód opadowych z okolicznych terenów.

To część większego projektu inwestycyjnego powiązanego z przebudową okolicznych ulic oraz III etapem Trasy Północnej.

– Zbiornik jest układem budowli inżynierskich składających się z niecki zbiornika retencyjnego, budowli rozdziału wód na Strudze Sienniczka, kolektora dopływu wody do zbiornika o średnicy 1200 mm wraz z wylotem do zbiornika, drenowania niecki zbiornika sączkami średnicy 7,5 cm oraz 10 cm – z odprowadzeniem i wylotem do Strugi Sienniczka, uszczelnienia czaszy zbiornika dwiema warstwami geomembrany oraz wylotu ze zbiornika kolektorem o średnicy 600 mm wraz z wylotem do Strugi Sienniczka – tłumaczy Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

W ramach zadania wykonane zostały prace przy budowie drogi technicznej umożliwiającej dojazd do zbiornika, zainstalowano także lampy oświetleniowe oraz ogrodzenie. Wraz ze zbiornikiem powstał również system kanałów grawitacyjnych mających za zadanie przetransportować znaczne ilości wody. Łączna długość elementów, na którą składa się system kanalizacji deszczowej i sanitarnej, to 7 201,2 m.

Powierzchnia zbiornika ma 0,27 ha, powierzchnia jego dna – 0,164 ha, objętość czynna całkowita – 6622 m3, głębokość czynna – 2,8 m.

Wykonawcą jest konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Budowlanych ELJOT Jacek Luterek i Eljot Jacek Luterek Spółka komandytowa. Koszt prac przy budowie zbiornika to ponad 13,7 mln zł brutto. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

(K)