Zbiórka żywności w Świnoujściu. Pomogą potrzebującym

W Świnoujściu dobędzie się zbiórka żywności dla osób potrzebujących. Dary zostaną rozdane przed świętami Bożego Narodzenia. Organizatorem akcji jest Bank Żywności im. Jacka Kuronia w Szczecinie. Do zbiórki przyłączyły się dwie świnoujskie organizacje Fundacja Speak Up oraz Stowarzyszenie Kierunek Świnoujście.

Dary będzie można przynosić do sklepów Lidl przy ul. Boh. Września 41 oraz przy ul. 11 Listopada 5 oraz do sklepu Biedronka przy ul. Wojska Polskiego 97. Zbiórka potrwa w piątek (25 listopada) w godzinach od 15:00 do 20:00 oraz w sobotę (26 listopada) w godzinach od 10.00 do 20.00.

- Akcja ma na celu wspomóc mieszkańców Świnoujścia. Po jej zakończeniu planujemy przygotować paczki dla osób potrzebujących – zapewniają świnoujscy wolontariusze.

(rj)